TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – sėkminga diena lietuviams

2025-11-19 16:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 16:44

Japonijoje vykstančiose kurčiųjų vasaros deflimpinių žaidynėse trečiadienį sėkmingai pasirodė lietuviai.

Stalo tenisas | Augusto Četkausko nuotr.

Japonijoje vykstančiose kurčiųjų vasaros deflimpinių žaidynėse trečiadienį sėkmingai pasirodė lietuviai.

0

Pergale nudžiugino mūsų paplūdimio tinklinio moterų komanda. Paskutinėse grupės rungtynėse Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė 2:0 įveikė Lenkijos dvejetą.

C grupėje užėmusios antrąją vietą Pauliaus Matulio auklėtinės pateko į kitą etapą ir tęs kovą dėl medalių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abi Lietuvos krepšinio komandos pasirodymus grupėse baigė lengvomis pergalėmis. Moterys 90:33 (25:7, 26:3, 17:9, 22:14) sutriuškino Kenijos krepšininkes, vyrai – 100:51 (24:8, 26:10, 30:17, 20:16) – Taivano penketuką.

Moterų ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Rugilė Vosyliūtė – 15 taškų, Justina Burbaitė-Mačiulienė – 14, Ramunė Eskertaitė – 12.

Vyrų komandoje daugiausiai taškų pelnė Benas Šimanauskas – 26, Giedrius Švedas ir Gediminas Žukas – po 10.

Vyrai ir moterys pateko į aštuntukus – tęs kovą dėl titulų.

Žaidynes pradėjo ir Lietuvos stalo tenisininkai Deividas Takinas ir Kęstutis Žižiūnas. Jie pirmoje kovoje dramatiškos kovos 4:3 įveikė Kazachstano atstovus. Varžovai pirmavo 3:1, tačiau lietuviai sugebėjo perimti iniciatyvą bei išplėšti pergalę.

Toks pat atkaklus mūšis vyko ir su Pietų Korėjos stalo tenisininkais. Po šešių setų esant lygiam rezultatui – 3:3, azijiečiai septintame sete triumfavo 11:9.

Lietuvos vyrai dvejetų turnyre pasidalijo 9-16 vietomis. Toliau jų laukia asmeninės varžybos.

Trečiadienį iš badmintono aikštelių skriejo nelinksmi rezultatai.

Vyrų vienetų grupėje iš pretendentų į medalius sąrašo iškrito abu Lietuvos atstovai – Ignas Reznikas ir Tadas Rimkus.

Moterų vienetų turnyre į aštuntfinalį taip pat nepateko Aurelija Ramaneckaitė.

Medalių neturėsime ir vyrų dvejetų varžybose. Kazimierui Dauskurtui ir I. Reznikui kelią į ketvirtfinalį pastojo japonai.

