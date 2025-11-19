Kurčiųjų deflimpinėse žaidynėse – sėkminga diena lietuviams

Pergale nudžiugino mūsų paplūdimio tinklinio moterų komanda. Paskutinėse grupės rungtynėse Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė 2:0 įveikė Lenkijos dvejetą.
C grupėje užėmusios antrąją vietą Pauliaus Matulio auklėtinės pateko į kitą etapą ir tęs kovą dėl medalių.
Abi Lietuvos krepšinio komandos pasirodymus grupėse baigė lengvomis pergalėmis. Moterys 90:33 (25:7, 26:3, 17:9, 22:14) sutriuškino Kenijos krepšininkes, vyrai – 100:51 (24:8, 26:10, 30:17, 20:16) – Taivano penketuką.
Moterų ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo Rugilė Vosyliūtė – 15 taškų, Justina Burbaitė-Mačiulienė – 14, Ramunė Eskertaitė – 12.
Vyrų komandoje daugiausiai taškų pelnė Benas Šimanauskas – 26, Giedrius Švedas ir Gediminas Žukas – po 10.
Vyrai ir moterys pateko į aštuntukus – tęs kovą dėl titulų.
Žaidynes pradėjo ir Lietuvos stalo tenisininkai Deividas Takinas ir Kęstutis Žižiūnas. Jie pirmoje kovoje dramatiškos kovos 4:3 įveikė Kazachstano atstovus. Varžovai pirmavo 3:1, tačiau lietuviai sugebėjo perimti iniciatyvą bei išplėšti pergalę.
Toks pat atkaklus mūšis vyko ir su Pietų Korėjos stalo tenisininkais. Po šešių setų esant lygiam rezultatui – 3:3, azijiečiai septintame sete triumfavo 11:9.
Lietuvos vyrai dvejetų turnyre pasidalijo 9-16 vietomis. Toliau jų laukia asmeninės varžybos.
Trečiadienį iš badmintono aikštelių skriejo nelinksmi rezultatai.
Vyrų vienetų grupėje iš pretendentų į medalius sąrašo iškrito abu Lietuvos atstovai – Ignas Reznikas ir Tadas Rimkus.
Moterų vienetų turnyre į aštuntfinalį taip pat nepateko Aurelija Ramaneckaitė.
Medalių neturėsime ir vyrų dvejetų varžybose. Kazimierui Dauskurtui ir I. Reznikui kelią į ketvirtfinalį pastojo japonai.
