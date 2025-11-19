Puikaus „Žalgirio“ starto nenustebintas „Real“ aukštaūgis: jie kausis dėl atkrintamųjų

Kol kas turnyro lentelėje situacija yra įtempta: „Real“ su 5 laimėjimais per 11 turų yra vienuolikta, o „Žalgiris“ su 7 pergalėmis – trečias.
Šį sezoną Madrido ekipa pasitiko su nemažai tų pačių veidų sudėtyje, bet nauju trenerių štabu, kadangi po daugiau nei 20 metų pertraukos į „Real“ grįžo Sergio Scariolo.
Ekipos ilgametis aukštaūgis Usmanas Garuba prieš susitikimą Krepsinis.net sakė, kad permainos stipriai komandos veido nepakeitė.
„Žinoma, su nauju treneriu atsirado ir kitokių detalių, bet komandos pagrindas liko panašus, tad identitetą išlaikėme“, – sako jis, lygindamas šių ir praeitų metų „Real“.
Pasak U.Garubos, kuris pažinojo S.Scariolo nuo Ispanijos rinktinės laikų, panašius dalykus treneris stengėsi įnešti ir klubui.
„Sistemos labai panašios, bet su keliais pakitimais. Visose savo komandose Scariolo siekia išlaikyti panašų braižą, ko turime laikytis ir mes dabar“, – sako U.Garuba.
Nors kol kas „Real“ yra už įkrintamųjų zonos, tai – tik sezono pradžia ir akivaizdu, kad komandos ambicijos – kitokios. Vis tik Eurolygoje padidėjo rungtynių skaičius, konkurencingumas, tad prie visko tenka prisitakyti ir žaidėjams.
„Man asmeniškai, kuo lyga konkurencingesnė, tuo geriau. Galiausiai tai gerai visiems: ir žaidėjams, ir sirgaliams. Eurolyga plečiasi, komandų lygis panašėja, o lygos lygis kyla kasmet, atvykstant vis daugiau žaidėjų iš NBA“, – pretenzijų pasikeitusiam Eurolygos intentyvumui neturi aukštaūgis.
Tiesa, jis pats kol kas rungtyniauja po 10 minučių Eurolygoje, per kurias pelno 4 taškus, atkovoja 1,7 kamuolio ir renka 4 naudingumo balus, pagrindinius vaidmenis užleisdamas kitiems. Vis tik Ispanijos lygoje U.Garubos rodikliai solidesni: 7 taškai, 5 atkovoti kamuoliai ir 11 naudingumo balų per vos 12 minučių.
Prieš rungtynes su „Žalgiriu“ aukštaūgis teigė nesistebintis, kad sezoną kauniečiai pradėjo taip sėkmingai.
„Nesistebiu, nes tai ne pirmas sezonas, kai „Žalgiris“ startuoja gerai, tai jie darė ir pastaraisiais metais.
Vasarą jie pasirašė svarbių žaidėjų ir tai bus komanda, kuri kausis dėl atkrintamųjų. Tai tikrai gerai sukomplektuota, darni ir kovinga ekipa, pasiekusi svarbių pergalių sezono pradžioje. Jie daro gerą darbą. Turime būti pasiruošę geroms rungtynėms, kad juos nugalėtume“, – teigė jis.
Aikštėje U.Garuba sutiks ir gerai sau pažįstamą veidą – Mosesą Wrightą, su kuriuo daug kartų teko susigrumti tiek pernai atkrintamųjų serijoje, tiek dar anksčiau.
„Žaidėme vienas prieš kitą daug kartų ir JAV, G lygoje. Tuo metu jis priklausė „Clippers“ dubleriams, jei gerai atsimenu. Mosesas – puikus žaidėjas, kuris žaidžia puikų sezoną. Jis gauna vis daugiau erdvės įrodinėti, koks geras žaidėjas yra“, – „Žalgirio“ centrą apibūdino ispanas.
U.Garuba anksčiau Eurolygos jaunimo turnyruose yra sutikęs ir Ąžuolą Tubelį su Deividu Sirvydžiu, kurie tuo metu svilino padus „Real“ jaunimui. Šiuo metu jaunuoliai jau „Žalgirio“ dalis.
„Žalgiriui“ gerai sekasi įtraukti jaunus žaidėjus, jie pasirašo nemažai jaunų lietuvių ir jiems suteikia šansą. Tie vaikinai turi talentą ir kovingumą. Prieš lietuvius vis žaidžiau tiek jaunimo amžiuje, tiek vyrų krepšinyje – visą savo gyvenimą. Galiausiai matau, kad jūsų šalyje ugdomi jauni žaidėjai, kas ypač svarbu ir nacionalinei rinktinei“, – sakė U.Garuba.
Į Madridą ketvirtadienį galėjo grįžti ir buvęs „Real“ žaidėjas Nigelas Williamsas-Gossas, tiesa, jis dėl traumos to padaryti dar negalės, o su komanda taip pat nekeliaus. Vis tik apie jį „Real“ išsaugojo tik geriausius atsiminimus.
„Jis „Real“ klubui suteikė daug džiaugsmo, o pernai stipriai nuo jo kentėjome ketvirtfinalyje prieš „Olympiacos“, kadangi jis turėjo gerą seriją. Jei jis rungtyniautų, būtų sunku jį sustabdyti“, – kalbėjo aukštaūgis.
„Žalgirio“ ir „Real“ akistata Madride – ketvirtadienį, 21.45 val., ją stebėkite TV3 ir Krepsinis.net.
