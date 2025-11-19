 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Tarolis patyrė traumą

2025-11-19 16:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 16:09

Donatas Tarolis patyrė traumą Europos taurės mače prieš Salonikų „Aris“, tad iškrito iš Klaipėdos „Neptūno“ rikiuotės.

D.Tarolis susižeidė (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Donatas Tarolis patyrė traumą Europos taurės mače prieš Salonikų „Aris“, tad iškrito iš Klaipėdos „Neptūno“ rikiuotės.

0

Pranešama, kad jis nežais 2–3 savaitės, kadangi pasitempė kelio raišį. Veikiausiai D.Tarolis būtų žaidęs rinktinėje, tačiau taip nebenutiks.

Šį sezoną Europos taurėje puolėjas per 24 minutes pelno 14,1 taško, atkovoja 4,1 kamuolio, atlieka 2 perdavimus ir renka 15,4 naudingumo balo.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, 31 metų 202 cm ūgio D.Tarolis per 27 minutes meta 16,6 taško, atkovoja 5,8 kamuolio, atlieka 2,1 perdavimo bei renka 20 naudingumo balų.

