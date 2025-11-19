VU sportininkai sužibėjo 10-ajame pasaulio universitetų čempionate Barselonoje

Geriausi rezultatai – stalo tenise ir tinklinyje
Stalo teniso rinktinė Barselonoje pademonstravo išskirtinį žaidimą ir iškovojo 3 vietą komandinėje įskaitoje. Komandą sudarė Elzė Danilkevičūtė (Filosofijos fakultetas), Laura Abaravičiūtė (Teisės fakultetas), Lukas Laketčenko (Verslo mokykla), Meida Sereikaitė (Filosofijos fakultetas), Šimonas Lukša, Martynas Glodenis (Verslo mokykla). Tai – ypač vertingas pasiekimas, juolab kad varžybose dalyvavo ir itin stiprios Kinijos komandos, laikomos šios sporto šakos lyderėmis. VU sportininkai prasimušė į prizininkų gretas, įrodydami, kad gali varžytis su stipriausiais pasaulyje. VU stalo teniso komandą treniruoja Džiuljeta Liepinaitienė.
Vyrų tinklinio komanda čempionate iškovojo sidabro medalius. Įtemptose kovose studentai demonstravo brandų, technišką ir komandiniu pasitikėjimu paremtą žaidimą, iki pat finalo žengė užtikrintai ir tik lemiamose rungtynėse turėjo pripažinti varžovų pranašumą iš Prahos gyvybės mokslų universiteto (Čekija). Komandos treneris Tadas Donėla.
Ryškūs asmeniniai pasiekimai
Vilniaus universiteto lengvosios atletikos komanda, kurią sudarė šeši sportininkai, tarp 27 universitetų užėmė penktąją vietą. Ryškiausia VU lengvaatlečių žvaigždė – Eglė Vaitulevičiūtė (Matematikos ir informatikos fakultetas), iškovojo 1 vietą mylios bėgime ir 3 vietą 800 metrų bėgimo rungtyje. Agota Žurauskaitė (Medicinos fakultetas) 800 metrų bėgimo finale liko ketvirta. VU lengvosios atletikos rinktinę treniruoja doc. dr. Jūratė Armonienė.
Kitos sporto šakos: patirtys ir išmoktos pamokos ateičiai
Tenisas. VU tenisininkai džiaugėsi galimybe varžytis su ITP reitingo taškus turinčiais varžovais. Nors medalių iškovoti nepavyko, žaidėjai grįžo įgiję itin vertingos patirties. Komandą treniruoja Vigandas Telksnys.
Plaukimas. Plaukimo varžybos išsiskyrė didžiule konkurencija – net 16 atrankinių plaukimų. Vyko karštos kovos, o VU komanda demonstravo ištvermę ir aukštą meistriškumą. VU plaukimo rinktinę treniruoja Aleksandra Bliumkinienė.
Moterų tinklinis. Moterų tinklinio komanda pateko tarp aštuonių stipriausių, tačiau lemiamose varžybose susitiko su būsimomis čempionėmis iš Egipto. Kova buvo intensyvi ir atkakli, tačiau laimėti nepavyko. VU merginų tinklinio rinktinės trenerė Gražvilė Gatelienė.
Krepšinis. VU krepšininkai užėmė vietą aštuntuke, drauge su kitais universitetais pasidalino penktąją vietą. Tai puikus rezultatas visiškai naujai ir jaunai komandai, kuri tik pradeda savo tarptautinį kelią. VU vaikinų krepšinio komandą treniruoja Rimantas Kaminskas.
Futbolas. VU futbolo komanda prisijungė prie didelės Universiteto delegacijos pirmą kartą. Nors jaunai komandai į aštuntuką prasibrauti nepavyko, sportininkai džiaugiasi įgiję tarpatutinės patirties. Komandą treniruoja Rimantas Turskis.
VU komandos vadovė Natalija Kamarauskaitė apie čempionatą pasakoja su įkvėpimu: „Mūsų sportininkai džiaugiasi turėdami progą dalyvauti čempionate ir patikrinti savo jėgas su geriausiais pasaulio studentais sportininkais. Dalyvių buvo 5,5 tūkst., atidarymas – nuostabus. Kitais metais į čempionatą planuojama įtraukti naujas sporto šakas – organizatoriai stengiasi atsižvelgti į jaunimo tarpe populiarias sporto šakas. VU dalyvauja jau ketvirtą kartą – pastebėjome, kad varžybų lygis kasmet auga, čempionatas populiarėja. Sportinių pasiekimų kartelė labai aukšta. Šis čempionatas – unikali galimybė studentams išbandyti savo jėgas tarp stipriausių pasaulio studentų sportininkų.“
Didžiuojamės ir judame pirmyn
Pasaulio universitetų žaidynių tikslas – švęsti universitetinį sportą, propaguoti sąžiningo žaidimo, įvairovės ir įtraukties principus. Šis tarptautinis turnyras suteikia puikią galimybę studentams įgyti tarptautinės patirties ir užmegsti naujas pažintis su studentais iš kitų universitetų. Šių metų pasaulio universitetų čempionatas Barselonoje VU komandai buvo kupinas iššūkių, pergalių ir įkvėpimo. Delegacija grįžo ne tik su medaliais, bet ir su naujomis ambicijomis, patirtimis bei motyvacija siekti dar daugiau.
VU Sveikatos ir sporto centro informacija
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!