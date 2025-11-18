Dūkštose startavusioje rekordinėje „Trailo Kalvėje“ – ir olimpiečio pergalė

2025–2026 m. „Trailo Kalvės“ sezone bėgimo gerbėjų laukia iš viso penki etapai, kurie kas mėnesį vyks nuo lapkričio iki kovo mėnesio. Pirmasis vyko Dūkštose, Karmazinų poilsiavietėje, o ta proga gamta nepagailėjo puikaus oro ir dangų nušvietė saulė.
Lietuvos bekelės bėgikų bendruomenėje puikiai pažįstama Dūkštų trasa šiemet „Trailo Kalvės“ organizatoriaus Marijaus Keršulio buvo paruošta naujai. Startas buvo duotas bėgimui iš kitos pusės – priešingai nei ankstesniais metais.
Kaip įprasta bėgikai varžėsi alavininėje (6,2 km ir 120 vertikalių metrų), žalvarinėje (14,2 km ir 450 vm), plieninėje (18,3 km ir 500 vm) bei titaninėje (25,3 km ir 650 vm) trasose, taip pat šių metų naujovė – jaunimas iki 18 metų varžėsi 4-iose amžiaus grupėse: 0–8, 9–11, 12–14, 15–17 amžiaus įskaitose trumpiausioje trasoje.
Moterų žalvarinėje trasoje nugalėjo puikiai bendruomenėje pažįstama sportininkė Monika Milė, atbėgusi per 1:43:27 val. Ir 3 minutėmis aplenkusi Jonę Paurytę.
„Dūkštų etapo laukiu kiekvienais metais, nes jo trasos turi visko: tikrai pareikalauja ir greičio, ir technikos įgūdžių. Aš stojau prie starto linijos su dideliu nuovargiu po praeito savaitgalio 4 valandų rogainingo ir neturėjau jokių lūkesčių, bet tik prasidėjus startui įsijungė varžybinis jausmas, kuris neleido atsikvėpti iki pat finišo.
Pirma trasos dalis labai greita, bet kojos nešė iki pusiaukelės, o antroje trasos dalyje, prasidėjus slidiems šlaitams, jau pradėjau jausti didelį nuovargį. Bet dėl techninių įgūdžių toliau visus vijausi, buvo smagu čiuožti šlaitais, tikrai kartosiu“, – apie pergalę pasakojo M. Milė.
Moterų titaninėje distancijoje nugalėjo nuolat „Trailo Kalvės“ etapuose tarp prizininkių esanti kaunietė Zita Kosač. Trasą Zita įveikė per 2:13:05 val. aplenkusi puikiai žinomas maratonininkes seseris Moniką Bytautienę ir Mildą Eimontę.
„Neslėpsiu, kad prieš pirmas „Trailo Kalvės“ varžybas buvo nerimo ir jaudulio, nebuvau tikra dėl savo formos. Nors šių metų trasa pažįstama, bet Dūkštos garsėja savo kalnais ir nuotykiais. Šiemet bėgome atvirkštine trasa. Pirmoji pusė buvo lygesnė, tuo tarpu antroje pusėje laukė techniški, klastingi ir statūs šlaitai.
Nuotykiai prasidėjo nuo 4 kilometro, kuomet teko bėgti su šlapiais batais. Ypatingai stiprios konkurentės privertė susikaupti ir dirbti nuo pat pirmųjų kilometrų. Antroje pusėje buvo labai slidūs šlaitai ir nuokalnės, tai teko prisėsti. Labai džiaugiuosi rezultatu ir iškovota pergale. Noriu dar kartą padėkoti organizatoriams už puikų renginį ir nepakartojamas akimirkas trasoje“, – džiaugėsi Z. Kosač.
Tarp vyrų titaninėje trasoje laimėjo olimpietis maratonininkas Remigijus Kančys, atbėgęs per 2:03:30 val. Ir pustrečios minutės aplenkęs savo klubo bėgiką Justą Medišauską.
„Pasirinkau bėgti ilgiausią distanciją, nes ateityje dar laukia startų, bet bėgimas nebuvo apie tempą, norėjau subėgti pakankamai ramiai ir kontroliuojant. Po kelių kilometrų pastebėjau netoli manęs bėgantį klubietį J. Medišauską ir nusprendžiau, kad palaikysiu jam kompaniją, kaip treneris pažiūrėsiu kaip jis bėga, įvertinsiu bėgimą į kalną, nuo kalno, kaip jėgas paskirstys trasoje.
Nežinau, buvau jam slaptas ginklas, ar užknisantis draugas, kuris bėga priekyje ir vis ragina bėgti greičiau (juokiasi). Tiesiog bėgome kartu, o likus 2 km mačiau, kad jis antros vietos tikrai jau nepraras, palinkėjau sėkmės ir finišavau jau savo tempu. Po visko jaučiuosi puikiai, nieko neskauda“, – pasakojo R. Kančys, kuris gruodžio mėnesį startuos pasaulio 50 km bėgimo čempionate.
440 dalyviai yra naujas „Trailo Kalvės“ vieno etapo dalyvių rekordas, kas reiškia, kad sezono partneris SUUNTO burtų keliu vienam dalyviui padovanojo vertingą prizą – SUUNTO sportinį laikrodį. Šis vertingas prizas išlieka, kaip ir išlieka jo laimėjimo taisyklės – laikrodžio loterija vyks etapuose, kuriuose dalyvių skaičius viršys praėjusių metų vieno etapo dalyvių rekordą, kuris siekia 364 bėgikus.
Kitas „Trailo kalvės“ varžybų etapas jau gruodžio 13 dieną, šeštadienį, vyks Kaune (Smertkalnyje). Varžybos vyks šeštadienį, o ne sekmadienį, nes pirmą kartą bėgsime vakare naktinėje trasoje, tad visi dalyviai turės turėti žibintus.
2025–2026 m. sezono „Trailo kalvės“ 1 etapo Dūkštose prizininkai
SUAUGĘ
Moterys alavinė:
1. Rita Miškinienė (Trail Running Factory) 32:13
2. Vaiva Paškevičienė (Besivaikantys debesis) 39:41
3. Julija Petrauskienė 39:52
Moterys žalvarinė:
1. Gabija Ražaitytė 1:18:22
2. Rūta Jazepčikienė (TRItonas) 1:22:54
3. Nikita Liatukaitė (Besivaikantys debesis) 1:24:02
Moterys plieninė:
1. Monika Milė (Mesk kelią dėl takelio) 1:43:27
2. Jonė Paurytė (Wild Souls) 1:46:38
3. Aušra Sobutienė 1:51:56
Moterys titaninė:
1. Zita Kosač (Origami Runners) 2:13:05
2. Monika Bytautienė (Sesės bėga) 2:20:29
3. Milda Eimontė (Sesės bėga) 2:20:29
Vyrai alavinė:
1. Gerardas Kvedaras 27:45
2. Ramūnas Jancauskas 30:02
3. Aivaras Norkus (TSM) 31:45
Vyrai žalvarinė:
1. Ignas Vanagas (Origami runners) 1:04:38
2. Tomas Bizimavičius (Origami Runners) 1:05:03
3. Nerijus Vilutis (Bėgimo klubas) 1:07:33
Vyrai plieninė:
1. Vaidas Žlabys (Wild Souls) 1:21:59
2. Frank van Lieshout (Train with Frank) 1:26:33
3. Vaidas Ramanauskas (Origami runners) 1:27:28
Vyrai titaninė:
1. Remigijus Kančys (Origami Runners) 2:03:30
2. Justas Medišauskas (Origami Runners) 2:06:00
3. Arūnas Valuckis (Kauno BMK) 2:08:12
JAUNIMAS
Mergaitės U-8:
1. Magdalena Miškinytė (Trail Running Factory) 51:24 min.
2. Viktorija Kaliukaitė (OCR Baltic Warriors) 57:47
3. Žemyna Eizintaitė (Mesk kelią dėl takelio) 1:26:26
Mergaitės 9-11:
1. Kimberli Kolobovaitė (Besivaikantys debesis) 40:44
2. Beatričė Griceniuk (Fullgaz Academy) 44:34
3. Sofija Gregorauskaitė (Wild Souls) 48:24
Merginos 12-14:
1. Eglė Jakštaitė (Wild Souls) 47:26
2. Milda Navickaitė 1:21:49
Merginos 15-17:
1. Neda Petrauskaitė 35:35
2. Neringa Tuminauskaitė (Kaunas Trail Runners) 37:55
3. Goda Antanavičiūtė 48:31
Berniukai U-8:
1. Joris Šipkinas (Love Streams Running) 39:58
2. Benas Vasiliauskas (Besivaikantys debesis) 43:58
3. Daukantas Bareikis (OCR Baltic Warriors) 56:19
Berniukai 9-11:
1. Matas Navickas (Fullgaz Academy) 33:47
2. Nojus Petrauskas 39:44
3. Erikas Paužas (Dainava) 45:45
Vaikinai 12-14:
1. Ainis Ošikas (Ančiogala) 32:11
2. Nojus Juočiūnas (Besivaikantys debesis) 38:36
3. Majus Packevičius (Vėtra) 43:11
Vaikinai 15-17:
1. Tauras Drūlia (Origami runners) 27:30
2. Ignas Gumbinas (Panevėžio bėgimo klubas) 32:36
3. Kajus Merkelis (Vėtra) 32:42
2025–2026 m. „Trailo Kalvės“ sezono tolimesnis tvarkaraštis:
2. Kaunas (Smertkalnis) naktinis reversas, 2025-12-13, šeštadienis
3. Kulautuva, 2026-01-18, sekmadienis
4. Prienai, 2026-02-15, sekmadienis
5. Bražuolė (nauja trasa), 2026-03-29, sekmadienis
