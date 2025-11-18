Šiauliuose nugriaudėjo Europos IGF graplingo čempionatas: Miglė Nemanytė nepaliko vilčių varžovėms

Čempionate varžėsi tiek jauniausieji sportininkai, tiek profesionalai ir mėgėjai. Renginys pademonstravo išskirtinį kovotojų pasirengimą, o Lietuvos atstovai dar kartą įrodė savo jėgą – iškovojo įspūdingą skaičių aukso medalių įvairiose amžiaus ir svorio kategorijose.
Absoliučių kategorijų kova – turnyro pažiba
Didžiausio dėmesio sulaukė kovos dėl absoliučių čempionų titulų. Būtent čia susirungė stipriausi iš stipriausių – kovotojai, gebantys įveikti varžovus iš bet kurios svorio kategorijos.
Absoliutūs čempionai
• Moterų GI – Miglė Nemanytė („Faiteris“, Lietuva)
• Moterų NOGI – Miglė Nemanytė („Faiteris“, Lietuva)
• Vyrų GI – Mykhailo Muzychenko (Ukraina)
• Vyrų NOGI – Kristyan Kanev (Bulgarija)
Miglė Nemanytė tapo tikra turnyro žvaigžde, iškovojusi net du absoliučios čempionės titulus.
Lietuvių triumfas amžiaus ir svorio kategorijose
MERGAITĖS – GI
U11: Gustė Veržbickaitė (Ukmergės SC), Aurinta Balžekaitė (Ukmergės SC)
U15: Gustė Kolkaitė (Ukmergės SC)
Moterys: Vytautė Navickaitė (Ukmergės SC), Miglė Nemanytė („Faiteris“), Sandra Bacevičiūtė (OŠIMAS Šakiai)
BERNIUKAI – GI
U9: Gustas Zimnickas (AUDRA Šakiai)
U11: Danielius Jurgutis (Yamasaki Vilnius), Emilis Šimoliūnas (AUDRA Šakiai)
U13: Timofej Adamov (Pankratos), Laimutis Stonkus (AUDRA Šakiai)
U15: Nikita Tunkevič (Yamasaki Vilnius), Karolis Kačinskas („Faiteris“), Grantas Skimelis (Frontline), Naglis Sakalauskas (SMAUGLYS), Kipras Pikauskas (Ukmergės SC)
U17: Martynas Aukštuolis (Ukmergės SC), Kristupas Kolosovas (Ukmergės SC), Martynas Basys (Liūto Narvas), Arijus Augūnas (Ukmergės SC), Gabrielius Vilčinskas (Ukmergės SC)
SUAUGUSIEJI – GI
Astijus Folmer (Ukmergės SC), Modestas Zaldaris (A-Force Marijampolė), Mindaugas Veržbickas (Ukmergės SC), Titas Laurinavičius (SMAUGLYS), Mantas Gudiškis (AUDRA Šakiai)
NOGI – LIETUVOS ČEMPIONAI
Mergaitės ir moterys
Aurėja Sodaitytė (SMAUGLYS), Neli Jurgelevič (Pankratos), Vytautė Navickaitė (Ukmergės SC), Miglė Nemanytė („Faiteris“), Sandra Bacevičiūtė (OŠIMAS Šakiai)
Berniukai U9–U13
Konstantin Adamov (Pankratos), Gustas Zimnickas (AUDRA Šakiai), Martynas Pleta (Grecicho), Martynas Paulauskas (Mangustas Šiauliai), Emilis Šimoliūnas (AUDRA Šakiai), Laimutis Stonkus (AUDRA Šakiai)
Berniukai U15–U17
Nikita Tunkevič (Yamasaki), Karolis Kačinskas („Faiteris“), Cassiano Alves (SMAUGLYS), Kipras Pikauskas (Ukmergės SC), Martynas Basys (Liūto Narvas Šiauliai), Arijus Augūnas (Ukmergės SC), Ugnius Chromovas (Liūto Narvas Šiauliai)
Suaugusieji
Astijus Folmer (Ukmergės SC), Danielius Chalikovas (Roger Gracie Vilnius), Deimantas Grigorjevas (Liūto Narvas Šiauliai), Matas Ignuotas (Roger Gracie Vilnius), Augustinas Bagočius (A-Force Šiauliai), Mantas Gudiškis (AUDRA Šakiai)
Įspūdingas pasirodymas – ir dar didesnė motyvacija
Nors lietuviai dominavo daugelyje kategorijų, absoliučiose vyrų kovose šįkart pritrūko sėkmės – stiprūs Ukrainos ir Bulgarijos kovotojai užėmė aukščiausias pozicijas. Vis dėlto šios kovos tapo vertinga patirtimi ir dar labiau motyvuoja mūsų sportininkus siekti revanšo kituose tarptautiniuose turnyruose.
Europos IGF graplingo čempionatas Šiauliuose Lietuvai buvo itin sėkmingas – pelnytas rekordinis aukso medalių skaičius, o mūsų šalis dar kartą parodė, kad yra viena sparčiausiai augančių graplingo valstybių regione.
Prieš akis – svarbiausia metų kova
Lietuvos sportininkams šiemet liko dar vienas itin svarbus išbandymas – Lietuvos graplingo čempionatas gruodžio 6 d Šakiuose, po kurio galutinai paaiškės geriausi 2025 metų šalies sportininkai. Visus metus atletai rinko įskaitinius taškus, o paskutinės varžybos gali pakeisti galutinę rikiuotę ir nulemti, kas taps stipriausiais savo amžiaus grupėse.
Geriausieji bus pagerbti 2026 m. sausio 18 d. vyksiančiuose Lietuvos graplingo federacijos sportininkų apdovanojimuose.
