Donaldui Trumpui suteikta galimybė pakeisti 2026 m. Pasaulio taurės šeimininkų miestus

D. Trumpas pastarosiomis dienomis kelis kartus įspėjo, kad jei tokiuose didmiesčiuose kaip Sietlas ar Los Andželas bus kilę bent menkiausių grėsmių – FIFA prezidentui Gianni Infantino bus siūloma perkelti rungtynes į kitus miestus.
„Jei matysiu problemų, paprašysiu Gianni perkelti rungtynes į kitą miestą. Turime daug miestų, kurių vadovai nori šių rungtynių, ir mes pasirūpinsime, kad jos būtų rengiamos saugiai“, – teigė D. Trumpas susitikime su spauda Baltuosiuose rūmuose.
Jis taip pat įvardijo, kad, jo nuomone, kai kurie demokratų valdomi miestai nėra „pritaikyti tokiam renginiui“ ir pažymėjo, jog į saugumą „būtina žiūrėti be kompromisų“.
FIFA prezidentas G. Infantino viešai patvirtino, kad pagrindinis prioritetas yra žiūrovų saugumas ir patikino, jog dėl sprendimų bus tariamasi kartu su prezidento administracija ir vietos valdžia. Tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas pasaulio čempionato dalyvis ir žiūrovas galėtų jaustis saugiai, nepriklausomai nuo to, kuriame mieste vyks rungtynės.
Politinis spaudimas ir galimybė realiu laiku keisti rungtynių vietas dėl vidaus politikos kelia nerimą kai kurioms miestų valdžioms bei futbolo bendruomenei. Stebėtojai atkreipia dėmesį, kad toks precedentas gali susilaukti tiek tarptautinio, tiek JAV vidaus diskurso dėmesio – tiek dėl sporto depolitizacijos principų, tiek dėl galimų suvaržymų demokratijos kontekste.
