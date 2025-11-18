Wembanyama dėl traumos praleis kelias savaites

San Antonijaus „Spurs“ (9/4) žvaigždė praleido mačą prieš Sakramento „Kings“, o vėliau paskelbta, kad dėl blauzdos patempimo jis nežais bent kelias savaites.
San Antonio Spurs star Victor Wembanyama has a left calf strain and is expected to be sidelined for a few weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bqxDL9y6up— Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2025
21 metų 223 cm ūgio prancūzas šį sezoną sužaidė 12 mačų ir per 35 minutes renka 26,2 taško (35 procentai tritaškių), 12,9 atkovoto ir 1,1 perimto kamuolio, 4 rezultatyvius perdavimus bei 3,6 bloko.
„Spurs“ užkopė iki penktosios vietos Vakarų konferencijoje.
Be lyderio likę „pentinai“ nugalėjo Sakramento klubą, o artimiausiuose mačuose priims Memfio „Grizzlies“ ir Atlantos „Hawks“. Vėliau laukia sudėtingas etapas – septyni iš aštuonių mačų bus sužaisti išvykose.
