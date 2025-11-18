 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Wembanyama dėl traumos praleis kelias savaites

2025-11-18 11:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 11:26

Trankiai Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną pradėjusio Victoro Wembanyamos laukia priverstinė pertrauka.

V.Wembanyamai teks pailsėti (Scanpix nuotr.)

Trankiai Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną pradėjusio Victoro Wembanyamos laukia priverstinė pertrauka.

0

San Antonijaus „Spurs“ (9/4) žvaigždė praleido mačą prieš Sakramento „Kings“, o vėliau paskelbta, kad dėl blauzdos patempimo jis nežais bent kelias savaites.

21 metų 223 cm ūgio prancūzas šį sezoną sužaidė 12 mačų ir per 35 minutes renka 26,2 taško (35 procentai tritaškių), 12,9 atkovoto ir 1,1 perimto kamuolio, 4 rezultatyvius perdavimus bei 3,6 bloko.

„Spurs“ užkopė iki penktosios vietos Vakarų konferencijoje.

Be lyderio likę „pentinai“ nugalėjo Sakramento klubą, o artimiausiuose mačuose priims Memfio „Grizzlies“ ir Atlantos „Hawks“. Vėliau laukia sudėtingas etapas – septyni iš aštuonių mačų bus sužaisti išvykose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

