TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Dureno vedami „Pistons“ iškovojo dešimtą pergalę iš eilės

2025-11-18 09:27 / šaltinis: krepsinis.net
J.Durenas žaidžia proveržio sezoną (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) savo serijas pratęsė iškart du klubai.

Detroito „Pistons“ (12/2) namie 127:112 (26:21, 36:25, 31:29, 34:37) pranoko Indianos „Pacers“ (1/13).

Visą mačą pirmavę „Pistons“ trečiajame kėlinyje išvystė 24 taškų persvarą (91:67) ir finišavo be nesklandumų.

„Pistons“ fiksuoja jau dešimties pergalių seriją, „Pacers“ krito aštuntą kartą paeiliui ir išlieka nelaimėję išvykose.

Indianos klubas pakriko be Tyrese’as Haliburtono, kuriam praėjusio sezono finale trūko Achilo sausgyslė. Tuo tarpu „Pistons“ rado, kuo pakeisti dėl klubo skausmų nežaidusį Cade’as Cunninghamą.

26 taškus pelnė įžaidėjo pareigas perėmęs Danissas Jenkinsas, įspūdingą pasirodymą surengė Jalenas Durenas – 29 minutės, 31 taškas (12/13 dvitaškių, 7/11 baudų metimų), 15 atkovotų kamuolių, 3 rezutatyvūs perdavimai, klaida ir 3 pražangos.

Savo vidurkius nuo 11,8 taško ir 10,3 atkovoto kamuolio iki 19,4 taško ir 12 atkovotų kamuolių pakėlęs aukštaūgis tapo pretendentu į labiausiai patobulėjusio NBA žaidėjo apdovanojimą. Amerikietis kokybinį šuolį išgyvena žaisdamas vos trimis minutėmis daugiau nei praėjusį sezoną.

„Pistons“ mačą kontroliavo net ir prastai mesdami tritaškius (9/35, 26 procentai), o „Pacers“ skendo suklydę net 21 kartą.

Indianos klube išsiskyrė Pascalis Siakamas – 34 minutės, 29 taškai (5/9 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 10/12 baudų metimų), 7 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, blokas bei 2 pražangos.

„Pacers“ keliauja į Atlantą, o „Pistons“ namie priims Šarlotės „Hornets“ (4/10).

„Pacers“: Pascalis Siakamas 29 (7 atk. kam., 3/8 tritaškių), Bennedictas Mathurinas 25 (3/9 tritaškių, 4 klaidos), Isaiah Jacksonas 16 (10 atk. kam., 6/7 dvitaškių), Andrew Nembhardas 15 (5 klaidos), Jarace’as Walkeris 8.

„Pistons“: Jalenas Durenas 31 (15 atk. kam., 12/13 dvitaškių), Danissas Jenkinsas 26 (8 rez. perd., 4 klaidos), Javonte Greenas 20, Duncanas Robinsonas 13 (3/11 tritaškių), Isaiah Stewartas 10 (5 blokai), Carisas LeVertas 8 (5 atk. kam., 8 rez. perd.).

