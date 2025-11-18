NCAA lietuviai: dviženklis Indrušaitis, solidus Bieliauskas ir blankios Jociaus minutės

Pitsburgo universiteto „Panthers“ (4/1) namie 84:50 (38:25, 46:25) sutriuškino Bucknellio universiteto „Bison“ (2/3).
Nojus Indrušaitis per 17 minučių surinko 11 taškų (2/5 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą bei 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.
Rezultatyvesnis už lietuvį buvo tik 23 taškus pelnęs Barry Dunningas (7/11 tritaškių, 7 atk. kam.), varžovams 11 taškų surinko Ruotas Bijiekas (1/6 tritaškių).
Ajovos valstybinio universiteto „Cyclones“ (4/0) namie 96:57 (42:27, 54:30) nupūtė Stonehillo universiteto „Skyhawks“ (1/5).
Dominykas Plėta pakilęs nuo suolo per 7 minutes pelnė 3 taškus (0/1 dvitaškio, 3/4 baudų metimų).
Po 23 taškus lietuvio komandai surinko Taminas Lipsey (6 atk. kam.) ir Joshua Jeffersonas (9 atk. kam., 7 rez. perd., 4 per. kam.), vieninteliu svečių dviženklininku tapo 16 taškų sumetęs Hermannas Koffi (4/8 tritaškių).
Viskonsino universiteto „Badgers“ (4/0) namie 94:69 (48:41, 46:28) nugalėjo Pietų Ilinojaus universiteto Edvardsvilyje „Cougars“ (3/2).
Aleksas Bieliauskas per 14 minučių surinko 8 taškus (4/5 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 4 atkovotus ir perimtą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką bei pražangą.
24 taškus Viskonsino komandai sumetė Johnas Blackwellas (5/6 tritaškių, 6 atk. kam.), 22 – Nickas Boydas (4/7 tritaškių, 5 rez. perd.). Svečių gretose su 12 taškų rezultatyviausiu tapo Jordanas Pickettas.
216 cm ūgio Arnas Šakenis „Cougars“ gretose per 22 minutes pelnė 6 taškus (3/5 dvitaškių), atkovojo 2 kamuolius, blokavo net 4 metimus bei kartą prasižengė.
„Badgers“ šį sezoną reitinguojami kaip 23-ia geriausia NCAA komanda.
Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (6/0) išvykoje po pratęsimo 78:74 (31:40, 38:29, 9:5) palaužė Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje „Gauchos“ (3/1).
Rokas Jocius per 23 minutes taškų nepelnė (0/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio, 0/1 baudos metimo), atkovojo 3 kamuolius, kartą suklydo ir 2 sykius prasižengė.
29 taškus lietuvio komandai atnešė Myronas Amey (6/7 tritaškių, 5 atk. kam.), 24 – Jalenas Shiley (2/7 tritaškių, 6 atk. kam.). Šeimininkams 19 taškų pelnė Suomijos rinktinės gynėjas Miro Little’as (7 atk. kam., 4 klaidos).
