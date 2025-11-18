„Dubai“ paliekantis serbas žais su Kulboka

34 metų 196 cm ūgio serbas karjerą tęs Klaipėdos „Neptūno“ varžovės Salonikų „Aris“ sudėtyje, kur žaidžia ir Arnoldas Kulboka.
Šiame Eurolygos sezone D.Andžušičius sužaidė vieną mačą – per 4 minutes pelnė 2 taškus. Adrijos lygoje taip pat ant parketo pasirodė viename susitikime – per 22 minutes įmetė 15 taškų bei surinko 13 naudingumo balų.
D.Andžušičius Dubajaus klubo garbę gynė nuo 2024 metų rudens.
