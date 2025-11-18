 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Dubai“ paliekantis serbas žais su Kulboka

2025-11-18 09:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 09:18

Dubajaus „Dubai“ komandoje rungtyniavęs Danilo Andžušičius palieka ekipą.

D.Andžušičius žais Salonikų ekipoje

Dubajaus „Dubai“ komandoje rungtyniavęs Danilo Andžušičius palieka ekipą.

0

34 metų 196 cm ūgio serbas karjerą tęs Klaipėdos „Neptūno“ varžovės Salonikų „Aris“ sudėtyje, kur žaidžia ir Arnoldas Kulboka.

Šiame Eurolygos sezone D.Andžušičius sužaidė vieną mačą – per 4 minutes pelnė 2 taškus. Adrijos lygoje taip pat ant parketo pasirodė viename susitikime – per 22 minutes įmetė 15 taškų bei surinko 13 naudingumo balų.

D.Andžušičius Dubajaus klubo garbę gynė nuo 2024 metų rudens.

