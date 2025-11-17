NCAA – Sirtauto dviženklis rezultatyvumas ir Buzelio rungtynės be taškų

Kolorado valstybinio universiteto „Rams“ (4/0) išvykoje 80:67 (33:21, 47:46) pranoko Čikagos Lojolos universiteto „Ramblers“ (1/4).
Augustinas Kiudulas per 16 minučių surinko 8 taškus (2/4 dvitaškių, 4/4 baudų metimų), 3 atkovotus ir perimtą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus bei 2 pražangas.
Po 15 taškų lietuvio komandai pelnė Kyle’as Jorgensenas (6 atk. kam.) ir Brandonas Rechsteineris (3/4 tritaškių), šeimininkams 13 taškų pelnė Justinas Moore’as.
Marilando Lojolos universiteto „Greyhounds“ (2/3) išvykoje 82:85 (32:40, 50:45) neįveikė Fairfieldo universiteto „Stags“ (3/2).
Jonas Sirtautas per 28 minutes surinko 10 taškų (5/6 dvitaškių, 0/2 baudų metimų), 7 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 3 blokus bei 4 pražangas.
27 taškus lietuvio komandai pelnė Jacobas Theodosiou (10/13 dvitaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 6 klaidos), nugalėtojams 30 taškų pelnė Deuce’as Turneris (4/8 tritaškių).
Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (3/2) namie 83:78 (40:38, 43:40) nugalėjo Vakarų Mičigano universiteto „Broncos“ (2/3).
Vince’as Buzelis pakilo nuo suolo ir per 14 minučių nepelnė taškų (0/2 tritaškių), atkovojo ir perėmė po kamuolį bei 3 kartus prasižengė.
19 taškų lietuvio komandai surinko Uzziah Buntynas (5/7 tritaškių), svečiams 20 taškų pelnė Jaydenas Breweris (10 atk. kam.).
Wrighto valstybinio universiteto „Raiders“ (2/3) po pratęsimo 72:76 (32:32, 30:30, 10:14) nusileido Kentukio valstybinio universiteto „Golden Flashes“ (4/1).
„Raiders“ starto penkete pasirodęs Dominicas Pangonis per 8 minutes surinko 2 taškus (1/1 dvitaškio, 0/1 tritaškio) bei atkovotą ir prarastą kamuolį.
Iki tol 10,5 taško vidurkį fiksavusiam Kanados lietuviui tai buvo blankiausias sezono mačas.
„Raiders“ gretose išsiskyrė 19 taškų pelnęs Michaelas Cooperis (7/16 metimų), nugalėtojams 26 taškus surinko Delrecco Gillespie (17 atk. kam., 10/16 dvitaškių).
