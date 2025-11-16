 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Lietuvių pasirodymai NCAA: rezultatyvūs Vokietaitis ir Nemeikša bei tikslumo stokojęs Kublickas

2025-11-16 09:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 09:40

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) Kajaus Kublicko atstovaujama Pacific „Tigers“ (3/1) ekipa 85:73 (44:24, 41:49) nugalėjo Kalifornijos „Fullerton Titans“ (1/3) krepšininkus.

M.Vokietaitis buvo arti dvigubo dublio (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) Kajaus Kublicko atstovaujama Pacific „Tigers“ (3/1) ekipa 85:73 (44:24, 41:49) nugalėjo Kalifornijos „Fullerton Titans“ (1/3) krepšininkus.

0

K.Kublickas per 19 minučių pelnė 4 taškus (2/7 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį bei 4 kartus prasižengė.

Tito Sargiūno atstovaujama Lipscombo „Bisons“ (1/3) ekipa 98:53 (52:24, 46:29) pranoko „Bryan Lions“ komandą.

T.Sargiūnas per 20 minučių pelnė 5 taškus, (1/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir perėmė kamuolį.

Gyčio Nemeikšos Havajų „Rainbow Warriors“ (4/1) komanda 68:62 (30:21, 38:41) įveikė Jutos „Tech Trailblazers“ (3/4) krepšininkus.

G.Nemeikša aikštėje praleido 33 minutes, įmetė 12 taškų (5/8 dvit., 0/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus suklydo ir 4 kartus prasižengė.

Olego Kojenetso Niujorko „Stony Brook Seawolves“ (3/1) komanda 79:86 (38:40, 41:46) nusileido Jeilio „Bulldogs“ (3/0) ekipai.

O.Kojenetsas per 15 minučių įmetė 5 taškus (2/3 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, blokavo 2 metimus ir 2 kartus prasižengė.

Mato Vokietaičio Teksaso „Longhorns“ (3/1) komanda 71:55 (38:26, 33:29) nugalėjo Kanzaso „Roos“ (1/3) krepšininkus.

L.Vokietaitis per 25 minutes įmetė 12 taškų (3/7 dvit., 6/12 baud.), atkovojo 8 ir perėmė kamuolį, blokavo metimą ir 3 kartus prasižengė.

Mykolo Ivanausko Mercyhursto „Lakers“ (3/2) komanda 86:72 (42:24, 44:48) įveikė Morgano „Bears“ (1/3) ekipą.

M.Ivanauskas aikštėje praleido 23 minutes, pelnė 17 taškų (7/9 dvit., 1/1 trit., 0/1 baud.), atkovojo 5 kamuolius, blokavo metimą ir 4 kartus prasižengė.

