  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Murausko dvigubas dublis užtikrino „Saint Mary’s Gaels“ pergalę

2025-11-15 09:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 09:45

Puikiai sezoną pradėjęs Paulius Murauskas tęsia dominavimą Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA).

P.Murauskas yra komandos lyderis (Scanpix nuotr.)

Puikiai sezoną pradėjęs Paulius Murauskas tęsia dominavimą Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA).

0

Dviejų lietuvių atstovaujamas „Saint Mary's Gaels“ (4/0) šiąnakt namie 80:49 (47:17, 33:32) sutriuškino Šiaurės Teksaso „Mean Green“ (3/2).

Dvigubą dublį surinkęs P.Murauskas su 15 taškų (6/11 dvit., 0/2 trit., 3/3 baud.) komandoje buvo antras pagal rezultatyvumą. Per 26 minutes jis dar atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir suklydo 3 sykius.

Tuo metu Mantas Juzėnas per 6 minutes pasižymėjo 2 taškais (2/5 baud.) ir 4 atkovotais kamuoliais.

Motiejus Krivas su Arizonos „Wildcats“ (4/0) laimėjo NCAA gigantų akistatą išvykoje prieš elitinį UCLA universitetą (3/1) – 69:65 (28:25, 41:40).

Šiaulietis buvo ryškus rungtynių dalyvis – 10 taškų (5/6 dvit.), 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, klaida ir 2 blokai per 34 minutes.

Antrąjį pralaimėjimą NCAA patyrė Liutauro Lelevičiaus ginama „TCU Horned Frogs“ (2/2). Ji namuose 63:67 (35:33, 28:34) pralaimėjo Mičigano „Wolverines“ (3/0).

Lietuvis žaidė 22 minutes ir per jas pasižymėjo 9 taškais (2/2 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), 2 atkovotais ir 1 perimtu kamuoliu.

