Murausko dvigubas dublis užtikrino „Saint Mary’s Gaels“ pergalę

Dviejų lietuvių atstovaujamas „Saint Mary's Gaels“ (4/0) šiąnakt namie 80:49 (47:17, 33:32) sutriuškino Šiaurės Teksaso „Mean Green“ (3/2).
Dvigubą dublį surinkęs P.Murauskas su 15 taškų (6/11 dvit., 0/2 trit., 3/3 baud.) komandoje buvo antras pagal rezultatyvumą. Per 26 minutes jis dar atkovojo 11 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir suklydo 3 sykius.
Paulius through traffic!#GaelsRise pic.twitter.com/ABdYTEQijJ— Saint Mary's Hoops (@saintmaryshoops) November 15, 2025
Tuo metu Mantas Juzėnas per 6 minutes pasižymėjo 2 taškais (2/5 baud.) ir 4 atkovotais kamuoliais.
Motiejus Krivas su Arizonos „Wildcats“ (4/0) laimėjo NCAA gigantų akistatą išvykoje prieš elitinį UCLA universitetą (3/1) – 69:65 (28:25, 41:40).
Šiaulietis buvo ryškus rungtynių dalyvis – 10 taškų (5/6 dvit.), 8 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, klaida ir 2 blokai per 34 minutes.
Antrąjį pralaimėjimą NCAA patyrė Liutauro Lelevičiaus ginama „TCU Horned Frogs“ (2/2). Ji namuose 63:67 (35:33, 28:34) pralaimėjo Mičigano „Wolverines“ (3/0).
Lietuvis žaidė 22 minutes ir per jas pasižymėjo 9 taškais (2/2 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), 2 atkovotais ir 1 perimtu kamuoliu.
