Lietuva krenta į G grupės dugną: pasaulio čempionato atrankoje Malta vieninteliu smūgiu palaužė Suomiją

Ši pergalė reiškė, kad su 5 taškais Malta G grupėje aplenkė Lietuvą ir dabar, norint pakilti iš paskutiniosios pozicijos, lietuviams reikia nugalėti Nyderlandus.
Suomija nebeturi šansų pakilti į antrą vietą grupėje ir patekti į pasaulio čempionatą.
79-ąją minutę aikštėje pasirodęs saugas Jake’as Grechas po trijų minučių pelnė pergalingą įvartį. Tai buvo tik antrasis Maltos įvartis per septynerias atrankos rungtynes, per kurias ji praleido 16 įvarčių.
Malta, ranked 166 in the world, record an INCREDIBLE win over 72nd-ranked Finland in Helsinki, and just look at what it means to them 😭🇲🇹
Tears, hugs and scenes of pure delight at the full-time whistle.
Suomijos rinktinė kontroliavo kamuolį didžiąją rungtynių dalį, atliko 14 smūgių ir kartą pataikė į vartų konstrukciją.
Malta FIFA pasauliniame reitinge rikiuojasi 166-oje vietoje, tuo tarpu Suomija – 72.
Kitose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Kroatija nugalėjo Farerų salas, Gibraltaras 1:2 nusileido Juodkalnijai, Vokietija 2:0 nugalėjo Liuksemburgą, Lenkija 1:1 sužaidė lygiosiomis su Nyderlandais, o Slovakija 1:0 nugalėjo Šiaurės Airiją.
