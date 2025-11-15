 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuva krenta į G grupės dugną: pasaulio čempionato atrankoje Malta vieninteliu smūgiu palaužė Suomiją

2025-11-15 09:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 09:13

Malta iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionato atrankoje, penktadienį Helsinkyje išnaudojusi vienintelį smūgį į vartų plotą ir netikėtai 1:0 įveikusi Suomiją. Tai buvo pirmoji Maltos pergalė svečiuose pasaulio čempionato atrankose nuo 2013 m ir tik ketvirtoji apskritai.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Ši pergalė reiškė, kad su 5 taškais Malta G grupėje aplenkė Lietuvą ir dabar, norint pakilti iš paskutiniosios pozicijos, lietuviams reikia nugalėti Nyderlandus.

Suomija nebeturi šansų pakilti į antrą vietą grupėje ir patekti į pasaulio čempionatą.

79-ąją minutę aikštėje pasirodęs saugas Jake’as Grechas po trijų minučių pelnė pergalingą įvartį. Tai buvo tik antrasis Maltos įvartis per septynerias atrankos rungtynes, per kurias ji praleido 16 įvarčių.

Suomijos rinktinė kontroliavo kamuolį didžiąją rungtynių dalį, atliko 14 smūgių ir kartą pataikė į vartų konstrukciją.

Malta FIFA pasauliniame reitinge rikiuojasi 166-oje vietoje, tuo tarpu Suomija – 72.

Kitose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Kroatija nugalėjo Farerų salas, Gibraltaras 1:2 nusileido Juodkalnijai, Vokietija 2:0 nugalėjo Liuksemburgą, Lenkija 1:1 sužaidė lygiosiomis su Nyderlandais, o Slovakija 1:0 nugalėjo Šiaurės Airiją.

