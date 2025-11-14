Naujasis „Sūduvos“ prezidentas – Mantas Agentas

Nuo 2004-ųjų „Sūduvai“ vadovavęs Vidmantas Murauskas penktadienį Marijampolėje surengtoje spaudos konferencijoje perduodamas estafetę naujajam klubo vadovui palinkėjo sugrąžinti komandą į Europos taurių turnyrus.
„Ši komanda yra vienas iš mūsų miesto simbolių, daug metų marijampoliečiams dovanojantis emocijas. Linkiu naujajam prezidentui viską daryti geriau nei buvo daroma iki šiol ir sugrąžinti „Sūduvą“ į Europos taurių turnyrus“, – sakė V. Murauskas.
V. Murausko vadovauiama „Sūduva“ 3 kartus (2017, 2018, 2019 m.) tapo Lietuvos čempione, 4 kartus (2007, 2010, 2020, 2021 m.) – sidabro medalių laimėtoja, 5 kartus (2005, 2009, 2011, 2012, 2016 m.) iškovojo šalies čempionato bronzą. 2006, 2009 ir 2019 m. marijampoliečiai laimėjo LFF taurę, o 2009, 2018, 2019 ir 2022 m. – Supertaurę.
M. Agentas sako sieksiąs išpildyti palinkėjimą ir užtikrinti, kad „Sūduva“ ir toliau džiugintų marijampoliečius.
„Dėkoju ankstesnei klubo vadovybei už milžinišką indėlį ir tvirtus pamatus, ant kurių šiandien galime sėkmingai tęsti veiklą. Į klubą ateinu turėdamas valdymo ir ateities viziją, – teigė naujasis „Sūduvos“ vadovas. – Tapti klubo prezidentu man yra atsakingas, brandžiai apgalvotas sprendimas. Šis klubas – vienas tituluočiausių, stabiliausių ir ilgaamžiškiausių Lietuvoje, be to, tai mano gimtojo miesto komanda. Sportas visuomet užėmė svarbią vietą mano gyvenime, šeimoje auga futbolą mylinti jaunoji karta – visa tai dar labiau stiprina motyvaciją prisidėti prie klubo ilgalaikės ateities. Mano tikslas – kad klubas išliktų tarp stipriausių šalies komandų, kad miestas turėtų savo ekipą aukščiausioje lygoje, o aistruoliai – ekipą, kuria gali didžiuotis.“
M. Agentas klubą perima jau turėdamas verslo valdymo bei vadovavimo patirtį didelėje verslo struktūroje. Nuo 2019 metų jis vadovauja vienai didžiausių maisto gamybos įmonių Baltijos šalyse – „Mantinga Group“. Marijampolietis yra įgijęs ekonomikos ir tarptautinio verslo išsilavinimą, šiuo metu tobulinasi „Harvard Business School“. Sukauptą lyderystės ir strateginio valdymo patirtį naujasis prezidentas yra pasirengęs pritaikyti ir vadovaudamas futbolo klubui.
Naujasis „Sūduvos“ prezidentas Mantas Agentas šiandien patvirtino, kad ir kitą sezoną komandos žaidimui vadovaus Donatas Vencevičius.
