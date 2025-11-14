 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Mbappe ragina „Bayern“ žvaigždę prisijungti prie „Real“: „Visada yra galimybė žaisti didesniame klube“

2025-11-14 17:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 17:20

Kylianas Mbappe spaudos konferencijoje nusprendė pakomentuoti gandus apie Madrido „Real“ susidomėjimą savo prancūzų rinktinės draugu Dayotu Upamecano.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Kylianas Mbappe spaudos konferencijoje nusprendė pakomentuoti gandus apie Madrido „Real“ susidomėjimą savo prancūzų rinktinės draugu Dayotu Upamecano.

REKLAMA
0

„Jis žaidžia dideliame klube, didesnių nėra daug, bet vis dėlto yra dar didesnių (šypsosi). Galiu tik pasakyti, kad tokio lygio žaidėjo norėtų kiekvienas klubas. Jis šį sezoną yra vienas geriausių gynėjų pasaulyje, nepaprastos sportinės formos“, – komplimentų negailėjo K. Mbappé.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Real“ puolėjas pridūrė, kad D. Upamecano šiuo metu – „Bayern“ gynybos ramstis.

„Jis kupinas pasitikėjimo, geba kontroliuoti varžovus vienas prieš vieną, puikiai pradeda atakas, gali žaisti bet kuriame stiliuje. Tokie žaidėjai visada patraukia didžiųjų klubų dėmesį, tačiau aš gerbiu jo dabartinį klubą ir daugiau nieko nenoriu komentuoti“, – teigė K. Mbappe.

Pasak spaudos būtent K. Mbappe atlieka didžiulį darbą bandydamas įtikinti gynėją persikelti į „Real“. Jau ateinančią vasarą jis tai galės padaryti be jokio perėjimo mokesčio, pasibaigus jo kontraktui su „Bayern“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų