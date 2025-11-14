Mbappe ragina „Bayern“ žvaigždę prisijungti prie „Real“: „Visada yra galimybė žaisti didesniame klube“

„Jis žaidžia dideliame klube, didesnių nėra daug, bet vis dėlto yra dar didesnių (šypsosi). Galiu tik pasakyti, kad tokio lygio žaidėjo norėtų kiekvienas klubas. Jis šį sezoną yra vienas geriausių gynėjų pasaulyje, nepaprastos sportinės formos“, – komplimentų negailėjo K. Mbappé.
„Real“ puolėjas pridūrė, kad D. Upamecano šiuo metu – „Bayern“ gynybos ramstis.
„Jis kupinas pasitikėjimo, geba kontroliuoti varžovus vienas prieš vieną, puikiai pradeda atakas, gali žaisti bet kuriame stiliuje. Tokie žaidėjai visada patraukia didžiųjų klubų dėmesį, tačiau aš gerbiu jo dabartinį klubą ir daugiau nieko nenoriu komentuoti“, – teigė K. Mbappe.
Pasak spaudos būtent K. Mbappe atlieka didžiulį darbą bandydamas įtikinti gynėją persikelti į „Real“. Jau ateinančią vasarą jis tai galės padaryti be jokio perėjimo mokesčio, pasibaigus jo kontraktui su „Bayern“.
