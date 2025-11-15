„Žalgirio“ žaidėjų vertinimai po pralaimėjimo: Tubelio proveržis ir menki Lo bei Brazdeikio pasirodymai

Žalgiriečiai galingai pradėjo mačą ir pirmąjį kėlinį laimėjo 34:24, tačiau po to daugėjo problemų tiek puolime, tiek gynyboje ir nors susitikimo pabaigoje buvo galimybių dar pakovoti dėl pergalės, tačiau laimėjimu džiaugėsi šeimininkai.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
#3 Sylvainas Francisco (28 min., 15 tšk., 4 atk. kam., 9 rez. per., 2 kld., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Net ir su prastu pataikymu „iš žaidimu“ S.Francisco komandai nešė išties daug naudos. Prancūzo kūryba buvo įstabi ir tai, kad gynėjas buvo arti dvigubo dublio tai tik patvirtina. Džiugina ir tai, kaip S.Francisco atrodė gynyboje. Savęs negailintis žalgirietis puikiai ėjo per užtvaras ir taip išprovokavo dvi varžovų pražangas puolime. Net ir mačo pabaigoje prancūzas atliko kokybiškus metimus ir viskas daugmaž buvo neblogai, tačiau pritrūko tik tikslumo. Kauno komanda pralaimėjo abu dvigubos savaitės mačus, tačiau S.Francisco net ir juose buvo komandos lyderiu.
#7 Mosesas Wrightas (19 min., 10 tšk., 5 atk. kam., 4 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Pasipriešinti varžovų vidurio puolėjui M.Kabengele Kauno ekipos centras neįstengė. Neįtikėtina fizine jėga išsiskiriantis Dubajaus aukštaūgis tiesiog dominavo „2 prieš 2“ situacijose ir vertė taškus per tiesiog nesuspėjantį bei negalintį atstovėti M.Wrightą. Pats Kauno ekipos aukštaūgis vėl nemažai blaškėsi ir vėlavo su sprendimai, o tai dažnu atveju virto į klaidas. Nepaisant to, savo blykstelėjimų žalgirietis turėjo ir padorius skaičius susirinko. Už ką negali būti priekaištų M.Wrightui, tai vėl yra kovingumas, kurio centrui tikrai nestigo.
#8 Ignas Brazdeikis (10 min., 0 tšk., 1 per. kam,., -3 naud. bal.). Įvertinimas – 1.
Antras vienetas iš eilės I.Brazdeikiui, tačiau sunku surasti kažką teigiamo jo žaidime. Dubajaus komanda tikrai turi žaidėjų, kuriuos galima atakuoti, tačiau žalgirietis puolime žaidė į minusą. Jo bandymai žaisti veidu į krepšį buvo nesėkmingi ir visi metimai skriejo pro šalį. Dubajuje prametęs visus keturis metimus puolėjas per šią savaitę iš viso surinko -8 naudingumo balus. Nemažai pasako ir tai, kad su I.Brazdeikiu aikštėje „Žalgiris“ praleido 12 taškų daugiau.
#10 Ąžuolas Tubelis (24 min., 22 tšk., 5 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 24 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Puikios Ą.Tubelio rungtynės ir maksimalus jo produktyvumas puolime. Aukštaūgis buvo gerai maitinamas kamuoliais ir rinkosi taškus baudos aikštelėje. Solidus Ą.Tubelis buvo ir tranzicijoje, kur aplenkęs tiesioginius oponentus jis dažnai baudė nespėjusią išsirikiuoti Dubajaus komandos gynybą. Prie viso to dar pridėkime ir pataikytą tritaškį ir gauname itin universalų aukštaūgio pasirodymą puolime. Prie savojo krepšio žalgirietis turėjo neblogų epizodų prieš F.Petruševą, tačiau vėliau serbas įsibėgėjo, o stabdyti M.Kabengele nepavyko tiesiog niekam.
#12 Maodo Lo (16 min., 1 tšk., 1 atk. kam., 2 kld., -8 naud. bal.). Įvertinimas – 1.
Itin prastas rungtynes Dubajuje sužaidė M.Lo, kurio indėlio šįkart tikrai stigo. Kauno komanda ir toliau verčiasi be N.Williamso-Gosso, tad tokios vokiečio rungtynės kainuoja labai brangiai. Kibus varžovų gynėjai tiesiog išmušė žalgirietį iš savojo ritmo ir šis strigo žaisdamas su kamuoliu. Galiausiai net ir susikurtų progų gynėjas išnaudoti neįstengė ir visi jo metimai skriejo pro šalį. Energijos nuo suolo turintis įnešti gynėjas šįkart žaidė tiesiog į minusą.
#14 Dustinas Sleva (17 min., 8 tšk., 3 atk. kam., 2 rez. per., 2 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Didesnių priekaištų D.Slevai tarsi ir nėra, kadangi su savo užduotimis puolėjas tvarkėsi neblogai. Ypatingai pirmoje mačo pusėje. Aukštaūgis išsiskyrė gera kova dėl kamuolių ir savuosius taškus didžiąja dalimi rinko būtent antraisiais šansais. Keista galbūt tik tai, kad būtent už gebėjimą plėsti aikštę vertinamas puolėjas taip ir neišsimetė nei vieno tritaškio, o šis ginklas jo arsenale apskritai pastaruoju metu naudojamas gana retai. Bet kokiu atveju su savo funkcijomis D.Sleva susitvarko gana neblogai ir daug klausimų kėlusi „ketvirta pozicija“ atrodo geriau nei tikėtasi.
#15 Laurynas Birutis (6 min., 4 tšk., 1 blk., 4 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Šiek tiek keistos rungtynės buvo L.Biručiui, kurias jis pradėjo startiniame penkete ir atrodė visai neblogai, tačiau vėliau nuo suolo jis nebepakilo. Aukštaūgis poroje situacijų sugebėjo pelnyti taškus, tačiau ir pats buvo atakuojamas gynyboje. L.Biručio atsisėdimas ant suolo buvo susijęs su tuo, kad aikštėje pasirodė M.Kabengele ir prieš centrą lietuvis tiesiog žaisti negavo. Toks buvo T.Masiulio rotacijos sumanymas ir L.Birutis iš rotacijos tiesiog iškrito.
#51 Arnas Butkevičius (32 min., 11 tšk., 7 atk. kam., 6 rez. per., 1 per. kam., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Fantastiškas rungtynes Dubajuje sužaidė A.Butkevičius ir būtų galima galvoti apie aukščiausią įvertinimą, tačiau ir jam gynyboje keliskart nepavyko susitvarkyti su tiesioginiais oponentais. Nepaisant to, A.Butkevičiaus buvo pilna visur. Puolėjas gerai kovojo dėl kamuolių, puikiai skaitė žaidimą ir skirstė perdavimus, o galiausiai ir pats realizavo 3 tritaškius iš 6 bandymų. A.Butkevičius šiuo metu turi didžiulį trenerių štabo pasitikėjimą ir jo vaidmuo yra išaugęs. Rungtynėse Dubajuje šis puolėjas buvo daugiausiai laiko aikštėje praleidęs žaidėjas per abi komandas.
#91 Deividas Sirvydis (30 min., 12 tšk., 3 atk. kam., 3 rez. per., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Gerai rungtynes pradėjęs D.Sirvydis vien per pirmąjį kėlinį pataikė du tritaškius ir iš viso surinko 8 taškus. Vis tik po to krito tiek jo, tiek visos komandos produktyvumas puolime. Žaisti su kamuoliu sekėsi sunkiai, o svarbiausiu metu D.Sirvydžio tritaškis skriejo pro šalį ir iš geros padėties. Bangavo Dubajuje visos komandos žaidimas, bangavo ir D.Sirvydžio pasirodymas. Vis tik progreso jo žaidime per pastaruosius kelis mačus tikrai galima įžvelgti.
#92 Edgaras Ulanovas (17 min., 6 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kelis savo epizodus puolime kapitonas turėjo, tačiau „ketvirtoje pozicijoje‹ jo minutės buvo gana sudėtingos. Žaidimas mobiliu penketu veikė sunkiai ir E.Ulanovui kažkiek trūko fiziškumo arčiau krepšio. Sunku įvertinti, kiek E.Ulanovas prisidėjo prie išprovokuoto M.Kabengele nesportiško veiksmo, tačiau tai buvo momentas, kai „Žalgiris“ galėjo kabintis ir tolti nuo varžovų. Vis tik to padaryti nepavyko, kadangi Kauno komandos žaidimas būtent tuo metu ir sustojo.
