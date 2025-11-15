„Lakers“ be LeBrono įveikė „Pelicans“ NBA taurės rungtynėse

Kalifornijos klubas išvykoje 118:104 (35:25, 30:27, 30:25, 23:27) nugalėjo Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/10).
Mačas skaičiavosi ir į NBA taurės turnyrinę lentelę, kur „Lakers“ laimėjo abejas rungtynes, o „Pelicans“ lieka be laimėjimų.
Prieš Vakarų konferencijos autsaiderius „Lakers“ kontroliavo įvykius nuo pradžių, bet „Pelicans“ ketvirtąjį kėlinį pradėjo 11:1 ir priartėjo – 96:88.
Mačo epizodai:
Visgi lyderius aikštėje ilgai laikęs J.J. Redickas galėjo džiaugtis Austino Reaveso ir Luka Dončičiaus įtvirtinta pergale.
A.Reavesas buvo rezultatyviausias su 31 tašku (9/16 met., 11/13 baud.) per 39 minutes, o 40 rungtyniavęs L.Dončičius pasižymėjo 24 taškais (6/16 met., 9/13 baud.) ir 12 rezultatyvių perdavimų.
„Pelicans“ žaidžia be pakinklio sausgyslės traumą patyrusio Ziono Williamsono.
„Pelicans“: Trey Murphy 35 (10/14 dvit., 6 kld.), Jeremiah Fearsas 19 (6/14 dvit., 7 per. kam.), Herbertas Jonesas 13 (1/8 trit.), Sadiqas Bey 11.
„Lakers“: Austinas Reavesas 31 (7/10 dvit., 11/13 baud.), Luka Dončičius 24 (3/8 trit., 9/13 baud., 12 rez. perd.), Deandre Aytonas 20 (10/11 dvit., 16 atk. kam.), Rui Hachimura 14, Marcas Smartas 13 (5/5 dvit., 1/10 trit.).
