  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Lakers“ be LeBrono įveikė „Pelicans“ NBA taurės rungtynėse

2025-11-15 09:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 09:03

LeBronas Jamesas artėja prie sugrįžimo ant Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) parketo, bet ir be jo Los Andželo „Lakers“ (9/4) sėkmingai tvarkosi.

L.Dončičius fiksavo dvigubą dublį (Scanpix nuotr.)

LeBronas Jamesas artėja prie sugrįžimo ant Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) parketo, bet ir be jo Los Andželo „Lakers“ (9/4) sėkmingai tvarkosi.

0

Kalifornijos klubas išvykoje 118:104 (35:25, 30:27, 30:25, 23:27) nugalėjo Naujojo Orleano „Pelicans“ (2/10).

Mačas skaičiavosi ir į NBA taurės turnyrinę lentelę, kur „Lakers“ laimėjo abejas rungtynes, o „Pelicans“ lieka be laimėjimų.

Prieš Vakarų konferencijos autsaiderius „Lakers“ kontroliavo įvykius nuo pradžių, bet „Pelicans“ ketvirtąjį kėlinį pradėjo 11:1 ir priartėjo – 96:88.

Mačo epizodai:

Visgi lyderius aikštėje ilgai laikęs J.J. Redickas galėjo džiaugtis Austino Reaveso ir Luka Dončičiaus įtvirtinta pergale.

A.Reavesas buvo rezultatyviausias su 31 tašku (9/16 met., 11/13 baud.) per 39 minutes, o 40 rungtyniavęs L.Dončičius pasižymėjo 24 taškais (6/16 met., 9/13 baud.) ir 12 rezultatyvių perdavimų.

„Pelicans“ žaidžia be pakinklio sausgyslės traumą patyrusio Ziono Williamsono.

„Pelicans“: Trey Murphy 35 (10/14 dvit., 6 kld.), Jeremiah Fearsas 19 (6/14 dvit., 7 per. kam.), Herbertas Jonesas 13 (1/8 trit.), Sadiqas Bey 11.

„Lakers“: Austinas Reavesas 31 (7/10 dvit., 11/13 baud.), Luka Dončičius 24 (3/8 trit., 9/13 baud., 12 rez. perd.), Deandre Aytonas 20 (10/11 dvit., 16 atk. kam.), Rui Hachimura 14, Marcas Smartas 13 (5/5 dvit., 1/10 trit.).

