TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

S.Curry įspūdingas pasirodymas lėmė „Warriors“ pergalę prieš „Spurs“

2025-11-15 08:41 / šaltinis: krepsinis.net
Stephas Curry pratęsė įspūdingą atkarpą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), o jo vedama „Golden State Warriors" (8/6) išvykoje 109:108 (18:20, 29:25, 30:34, 32:29) nugalėjo San Antonijaus „Spurs" (8/4).

S.Curry buvo nuostabus (Scanpix nuotr.)

Stephas Curry pratęsė įspūdingą atkarpą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), o jo vedama „Golden State Warriors“ (8/6) išvykoje 109:108 (18:20, 29:25, 30:34, 32:29) nugalėjo San Antonijaus „Spurs“ (8/4).

0

Tai buvo antra paeiliui „Warriors“ pergalė prieš „Spurs“. Prieš dvi dienas taip pat Teksase svečiai laimėjo 125:120.

San Antonijuje įspūdingą atkarpą fiksavo lygos legenda S.Curry. Prieš porą dienų 46 taškus sumetęs snaiperis šiąnakt pasižymėjo 49 taškų pasirodymu (7/9 dvit., 9/17 trit., 8/8 baud.). Jis per 36 minutes dar atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S.Curry pasirodymas:

37-erių S.Curry tapo antruoju krepšininku lygos istorijoje, kai po 35-to gimtadienio dukart paeiliui pasiekė 40 pelnytų taškų ribą. Pirmasis toks – Michaelas Jordanas.

Likus žaisti pusaštuntos minutės „Spurs“ turėjo dviženklę persvarą (92:82), bet tada S.Curry pelnė 10 taškų iš eilės ir „Warriors“ užsikūrė – 92:97.

Prieš prasidedant paskutinei minutei Victoras Wembanyama dar didino „Spurs“ persvarą (108:105), bet Jimmy Butleris ją sušvelnino, o S.Curry baudų metimais vedė svečius į priekį – 109:108. „Spurs“ turėjo 6 sekundes išsigelbėjimui, bet De'Aaronas Foxas buvo netikslus.

Rungtynėse netrūko emocijų, o ryškiausios – ketvirtojo kėlinio viduryje. V.Wembanyama sugrūdo kamuolį per Draymondą Greeną ir užriaumojo amerikiečiui į veidą, bet jam dar prieš tai buvo fiksuojama pražanga. D.Greenas neliko skolingas ir komandos draugai turėjo jį skirti nuo prancūzo.

V.Wembanyamos ir D.Greeno konfliktas:

Būtent V.Wembanyama buvo rezultatyviausias šeimininkų ekipoje – 26 taškai (10/21 met.), 12 atkovotų kamuolių ir 3 blokai per 38 minutes.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 26 (7/13 dvit., 3/8 trit., 12 atk. kam., 3 blok.), De'Aaronas Foxas 24 (6/14 dvit., 10 rez. perd.), Julianas Champagnie, Stephonas Castle'as 13 (9 atk. kam.), Devinas Vassellis 11.

„Warriors“: Stephas Curry 49 (7/9 dvit., 9/17 trit., 8/8 baud.), Jimmy Butleris 21 (7/13 dvit., 7/8 baud., 8 atk. kam.), Willas Richardas ir Brandinas Podziemski po 10.

