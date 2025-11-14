 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Johnsonas fiksavo karjeros trigubą dublį, o „Hawks“ gerino sezono tritaškių rekordą

2025-11-14 08:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 08:20

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Atlantos „Hawks“ (8/5) komanda išvykoje 132:122 (42:33, 38:34, 23:36, 29:19) nugalėjo Jutos „Jazz“ (4/8) krepšininkus.

J.Johnsonas fiksavo trigubą dublį (Scanpix nuotr.)

Prieš ketvirtą rungtynių kėlinį rezultatas buvo lygus (103:103), o likus žaisti 5 minutes iki mačo pabaigos Atlantos komandos pranašumas vis dar buvo minimalus – 119:118.

0

Prieš ketvirtą rungtynių kėlinį rezultatas buvo lygus (103:103), o likus žaisti 5 minutes iki mačo pabaigos Atlantos komandos pranašumas vis dar buvo minimalus – 119:118.

Tuomet svečius truktelėjo Onyeka Okongwu ir Nickeilas Alexanderis-Walkeris, o „Hawks“ didino atotrūkį – 125:118. Galiausiai mačo pabaigoje Atlantos komandos persvara pasiekė dviženklę – 132:122.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karjeros pasirodymą surengė trigubą dublį užfiksavęs Jalenas Johnsonas, kuris per 41 minutę pelnė 31 tašką (6/14 dvit., 4/5 trit., 7/11 baud.), atkovojo 18 ir perėmė 7 kamuolius, atliko 14 rezultatyvių perdavimų bei 6 kartus suklydo.

Tai buvo vos trečiasis šio puolėjo trigubas dublis karjeroje ir tuo pačiu J.Johnsonas užfiksavo savo pelnytų taškų, atkovotų ir perimtų kamuolių bei rezultatyvių perdavimų rekordus.

Jutos komandoje ryškus buvo Lauri Markkanenas, kuris pelnė 40 taškų (9/13 dvit., 6/12 trit., 4/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 4 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Atlantos klubas šiame mače pataikė 24 tolimus metimus iš 47 bandymų (51 proc.) ir taip užfiksavo šio sezono lygos tritašių rekordą.

Nugalėtojų gretose dėl traumos vis dar nerungtyniauja Trae Youngas, o „Hawks“ ekipai tai buvo jau ketvirtoji pergalė iš eilės.

„Hawks“: Onyeka Okongwu 32 (11 atk. kam.), Jalenas Johnsonas 31 (18 atk. kam., 14 rez. per., 7 per. kam.), Vitas Krejči 20 (6/8 trit.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 16, Luke’as Kennardas 12 (4/7 trit.), Zaccharie Risacheras 11.

„Jazz“: Lauri Markkanenas 40 (15/25 metimai), Ace’as Bailey 21 (4/7 trit.), Keyonte George’as 19 (3/8 trit.), Jusufas Nurkičius (10 atk. kam., 8 rez. per., 5 per. kam.) ir Isaiah Colllieras po 10.

