Sabonis neišsiskyrė ir pralaimėjo NBA mačą

Intrigos mače nebuvo, nes „Hawks“ atitrūko jau po pirmojo kėlinio ir „Kings“ nepavijo varžovų – skirtumas tik augo.
D.Sabonis per 26 minutes įmetė 12 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 perdavimus, 2 kamuolius perėmė, 4 – prarado ir 2 sykius prasižengė.
Jo ekipoje rezultatyviausias su 20 taškų – Keonas Ellisas, 11 pridėjo Devinas Carteris, po 10 – Preciousas Achiuwa ir Russellas Westbrookas.
„Hawks“ 24 taškus pelnė Jalenas Johnsonas (10 atk. kam., 8 rez. perd.), 21 – Onyeka Okongwu, 15 – Zaccarie Risacheras, 14 – Nickeilas Alexanderis-Walkeris (6 atk. kam.), po 13 – Kristapas Porzingis ir Luke‘as Kennardas.
Tai trečia iš eilės „Hawks“ pergalė ir ketvirta „Kings“ nesėkmė.
