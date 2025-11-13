 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis neišsiskyrė ir pralaimėjo NBA mačą

2025-11-13 08:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 08:44

Dar vieną pralaimėjimą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sugerti teko Domantui Saboniui ir Sakramento „Kings“ (3/9), kuri namuose 100:133 (34:37, 12:29, 22:39, 32:28) neturėjo šansų prieš Atlantos „Hawks“ (7/5).

D.Sabonis liko be pergalės (Scanpix nuotr.)

Intrigos mače nebuvo, nes „Hawks" atitrūko jau po pirmojo kėlinio ir „Kings" nepavijo varžovų – skirtumas tik augo.

0

Intrigos mače nebuvo, nes „Hawks“ atitrūko jau po pirmojo kėlinio ir „Kings“ nepavijo varžovų – skirtumas tik augo.

D.Sabonis per 26 minutes įmetė 12 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 2 perdavimus, 2 kamuolius perėmė, 4 – prarado ir 2 sykius prasižengė.

Jo ekipoje rezultatyviausias su 20 taškų – Keonas Ellisas, 11 pridėjo Devinas Carteris, po 10 – Preciousas Achiuwa ir Russellas Westbrookas.

„Hawks“ 24 taškus pelnė Jalenas Johnsonas (10 atk. kam., 8 rez. perd.), 21 – Onyeka Okongwu, 15 – Zaccarie Risacheras, 14 – Nickeilas Alexanderis-Walkeris (6 atk. kam.), po 13 – Kristapas Porzingis ir Luke‘as Kennardas.

Tai trečia iš eilės „Hawks“ pergalė ir ketvirta „Kings“ nesėkmė.

