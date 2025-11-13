Buzelis rinko solidų dvigubą dublį

Lietuvis per 34 minutes pelnė 21 tašką (5/9 dvit., 2/5 trit., 5/5 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 2 perdavimus, blokavo 2 metimus, 4 kartus klydo, 2 – prasižengė.
Matas Buzelis shouldered a heavy load today for a short-handed Bulls team
and while they were outplayed, he put up quite a fight & had one of his best games of the year
I like when he gets extended opportunities to showcase his self-creation traits pic.twitter.com/QN6XemB0wu— Point Made Basketball (@pointmadebball) November 13, 2025
Nors deficitas ir nebuvo labai didelis, „Bulls“ atsiliko visas rungtynes. Ketvirtojo kėlinio metu pavyko sumažinti skirtumą (95:97), bet Paulo Reedo, Cariso LeVerto ir Duncano Robinsono metimai vėl stūmė „Bulls“ į prastą padėtį – 118:106. Iš jos išsikapstyti nepavyko.
Nugalėtojams 28 taškus pelnė P.Reedas (13 atk. kam., 6 rez. perd.), 23 – D.Robinsonas, 18 – Danissas Jenskinsas (12 rez. perd.), 17 – Carisas LeVertas, po 9 – Ronaldo Hollandas ir Javonte‘as Greenas.
„Bulls“ gretose lietuvis buvo rezultatyviausias, 20 taškų rinko Kevinas Huerteris, 15 – Isaacas Okoro, 12 – Ayo Donsunmu, 11 – Jevonas Carteris.
