  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Valančiūnas stebėjo Jokičiaus pusšimčio taškų pasirodymą

2025-11-13 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 08:32

Nikola Jokičius dominavo, o jo ir Jono Valančiūno atsovaujama Denverio „Nuggets“ (9/2) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) išvykoje 130:116 (39:35, 24:33, 43:22, 24:26) nukovė Los Andželo „Clippers“ (3/8) klubą.

J.Valančiūnui teko nedaug minučių (Scanpix nuotr.)

0

Rungtynės apylygiai klostėsi du kėlinius, vėliau „Nuggets“ atitrūko ir tai padarė nepavejamai, nes antroje mačo dalyje dominavo.

J.Valančiūnas laiką išnaudojo produktyviai: per 11 minučių pelnė 8 taškus (3/3 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko perdavimą, blokavo metimą, kartą klydo ir prasižengė.

Šou surengė N.Jokičius, kuris įmetė 55 taškus (5/6 trit.), atkovojo 12 kamuolių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus per 34 minutes. Tai jo šio sezono rezultatyvumo rekordas.

Vien per pirmą kėlinį jis rinko 25 taškus.

Denverio ekipai 19 taškų rinko Aaronas Gordonas, 15 – Jamalas Murray‘us, 12 – Timas Hardaway‘us, 6 – Christianas Braunas. Likę prisidėjo tik simboliškai.

„Clippers“ 23 taškus pelnė Jamesas Hardenas (8 atk. kam., 5 rez. perd.), 22 – Jordanas Milleris, 18 – Ivicas Zubacas (9 atk. kam.), 11 – Bogdanas Bogdanovičius (6 rez. perd.), 10 – Brookas Lopezas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

