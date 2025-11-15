 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis užfiksavo sezono rekordą, bet „Kings“ pralaimėjo

2025-11-15 08:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 08:18

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Domantas Sabonis sprogo puolime, bet to Sakramento „Kings“ (3/10) pergalei neužteko.

D.Sabonis žaidė fantastiškai (Scanpix nuotr.)

0

Kalifornijos ekipa išvykoje 110:124 (30:35, 31:26, 30:31, 19:32) neatsilaikė prieš Minesotos „Timberwolves“ (8/4).

Sezono mačą sužaidęs D.Sabonis per 39 minutes pelnė 34 taškus (13/22 dvit., 1/2 trit., 5/8 baud.). Jo rezultatyvumo rekordas NBA siekia 42 taškus.

Be pelnytų taškų lietuvis dar atkovojo 11 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo ir 5 kartus prasižengė.

D.Sabonio dėjimas per R.Gobertą:

Trečiojo kėlinio starte D.Sabonis užfiksavo įspūdingą epizodą, kai sugrūdo kamuolį per Rudy Gobertą.

Po trijų kėlinių komandas skyrė taškas (91:92), bet šeimininkai lemiamą ketvirtį pradėjo atkarpa 25:6 ir išsprendė rungtynių likimą – 119:100.

Mačo epizodai:

Šis mačas skaičiavosi ir į NBA taurės sąskaitą, kur „Kings“ dabar yra pralaimėjusi abejas rungtynes.

Nugalėtojams Anthony Edwardsas per 36 minutes pelnė 30 taškų (9/20 met., 11/12 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir 3 sykius suklydo.

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 30 (8/13 dvit., 1/7 trit., 11/12 baud.), Julius Randle'as 26 (7/12 dvit., 11 atk. kam.), Donte DiVincenzo 20 (5/10 trit.), Jadenas McDanielsas 13 (6/7 dvit.), Nazas Reidas 12 (12 atk. kam.), Rudy Gobertas 11 (3/8 baud., 8 atk. kam.).

„Kings“: Domantas Sabonis 34 (13/22 dvit., 5/8 baud., 11 atk. kam.), Zachas LaVine'as 25, Dennisas Schroderis 14, Russellas Westbrookas 13 (10 atk. kam., 14 rez. perd., 6 kld.).

