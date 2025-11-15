Auger-Aliassime eliminavo Zverevą ir pirmą kartą pateko į „ATP Finals“ turnyro pusfinalį

Vokietis „break pointus“ kūrėsi tiek penktajame, tiek devintajame geimuose, bet abi savo progas iššvaistė. Tuo tarpu F. Auger-Aliassime „break pointų“ laukė ik pat dešimtojo geimo, kai atitrūko 40:0. A. Zverevas išlipo iš gilios duobės (40:40), tačiau tada pralaimėjo du taškus iš eilės savo padavimų metu.
Antrojo seto viduryje abu tenisininkai pralaimėjo po 2 „break pointus“. Netrukus F. Auger-Aliassime turėjo ir trečią savo progą, bet A. Zverevas dar kartą atsilaikė. Per likusią seto dalį tenisininkai kiek lengviau tvarkėsi su savo padavimais, tad teko žaisti pratęsimą. A. Zverevas startavo prasčiau (0:2), bet panaikino deficitą (2:2). Vėliau lygi kova vyko iki 10-ojo taško (4:5). Tuomet A. Zverevas po savo padavimų padarė dvi klaidas iš eilės ir liko už borto.
Vokietis po antrųjų savo padavimų laimėjo vos 44 proc. galimų taškų, o kanadietis – 65 poc.
F. Auger-Aliassime pirmą kartą karjeroje pateko į „ATP Finals“ turnyro pusfinalį. Ten jo lauks ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1).
Pirmą vietą šioje grupėje užėmė visus 3 mačus laimėjęs italas Jannikas Sinneris (ATP-2). Jis pusfinalyje susitiks su australu Alexu de Minauru (ATP-7).
F. Auger-Aliassime ATP reitinge jau beveik užsitikrino sau rekordinę – 5-ą – poziciją. Kanadietį aplenkti gali nebent A. de Minauras, jei sensacingai nugalės J. Sinnerį.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
