TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Messi įvartis ir rezultatyvus perdavimas padovanojo Argentinai pergalę prieš Angolą

2025-11-15 00:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 00:08

Argentinos rinktinė Luandoje įvykusiose draugiškose rungtynėse 2:0 nugalėjo Angolos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

REKLAMA

0

Lautaro Martinezas pirmojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė Argentiną į priekį 1:0. Rezultatyvų perdavimą komandos draugui atliko Lionelis Messi.

L. Messi rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino Argentinos pergalę rezultatu 2:0.

ESPN praneša, jog Angola sumokėjo 12 milijonų dolerių, kad priviliotų pasaulio čempionę Argentiną į Afrikos šalies nepriklausomybės 50-ųjų metinių minėjimą.

Stadione rungtynes stebėjo 50 tūkst. žiūrovų. Tuo tarpu L. Messi susitikimo pabaigoje aikštę paliko girdėdamas atsistojusių sirgalių plojimus.

