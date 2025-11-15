Messi įvartis ir rezultatyvus perdavimas padovanojo Argentinai pergalę prieš Angolą

Lautaro Martinezas pirmojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė Argentiną į priekį 1:0. Rezultatyvų perdavimą komandos draugui atliko Lionelis Messi.
L. Messi rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir įtvirtino Argentinos pergalę rezultatu 2:0.
ESPN praneša, jog Angola sumokėjo 12 milijonų dolerių, kad priviliotų pasaulio čempionę Argentiną į Afrikos šalies nepriklausomybės 50-ųjų metinių minėjimą.
Stadione rungtynes stebėjo 50 tūkst. žiūrovų. Tuo tarpu L. Messi susitikimo pabaigoje aikštę paliko girdėdamas atsistojusių sirgalių plojimus.
🇦🇴🤝🇦🇷 In celebration of Angola’s 50th Year Independence Anniversary, Angola paid the Argentine Football Federation 12 Million Euros to host Argentina (of course, with Lionel Messi to be in attendance). Tickets were sold for just 1$ (one dollar) 😳— Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) November 14, 2025
