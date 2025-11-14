Carlo Ancelotti prognozuoja: „Cristiano Ronaldo pasieks 1000 įvarčių ribą“

„Cristiano tikrai įmuš tūkstantį įvarčių, nė kiek tuo neabejoju. Jis myli futbolą ir aistringai žiūri į šį žaidimą. Jis pasieks viską, ko panorės“, – teigė C. Ancelotti.
Treneris taip pat juokavo, kad kai Ronaldo įmuš savo tūkstantąjį įvartį, jis tikisi būti pakviestas į šventę.
„Neįtikėtinas rekordas“, – pridūrė italas.
C. Ancelotti ir C. Ronaldo kartu dirbo Madrido „Real“ klube, kur laimėjo kelis titulus ir Čempionų lygą. C. Ancelotti pabrėžė, kad C. Ronaldo yra unikalus futbolininkas, įkvepiantis tiek jaunimą, tiek visą futbolo bendruomenę savo profesionalumu ir atsidavimu.
Šiuo metu C. Ronaldo oficialiai pelnė 953 įvarčius, o 2026 metų pasaulio čempionatas žada būti jo paskutinis didysis turnyras.
