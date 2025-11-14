Prie „Camp Nou“ stadiono iškils Lioneliui Messi skirta statula

Ši iniciatyva – pirmasis didelis klubui reikšmingas žingsnis pagerbti savo visų laikų geriausią žaidėją. „Mes dirbame ties statulos projektu. Jis turėtų būti „Spotify Camp Nou“, kaip Johanui Cruyffui ar Laszlo Kubalai. Jis yra viena tų ikoniškų figūrų, kurios paliko ryškų pėdsaką mūsų istorijoje. Apie tai jau kalbėjome posėdžiuose ir dabar siekiame galutinio dizaino. Žinoma, svarbu gauti sutikimą iš šeimos. Kai viskas bus paruošta, pateiksime pasiūlymą“, – sakė J. Laporta. Ši statula turėtų būti įrengta po to, kai baigsis stadiono renovacija, kuri numatyta iki 2026 metų pabaigos. J. Laporta taip pat pažymėjo, kad L. Messi visada bus susijęs su „Barcelona“ ir klubo durys jam visuomet bus atviros.
Klubas planuoja po renovacijos surengti oficialų renginį, skirtą pagerbti argentiniečio indėlį.
