 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Prie „Camp Nou“ stadiono iškils Lioneliui Messi skirta statula

2025-11-14 19:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 19:10

„Barcelona“ prezidentas Joanas Laporta patvirtino, kad klubo planuose yra pastatyti statulą Lioneliui Messi prie atnaujinto „Camp Nou“ stadiono.

Lionelis Messi | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ prezidentas Joanas Laporta patvirtino, kad klubo planuose yra pastatyti statulą Lioneliui Messi prie atnaujinto „Camp Nou“ stadiono.

REKLAMA
0

Ši iniciatyva – pirmasis didelis klubui reikšmingas žingsnis pagerbti savo visų laikų geriausią žaidėją. „Mes dirbame ties statulos projektu. Jis turėtų būti „Spotify Camp Nou“, kaip Johanui Cruyffui ar Laszlo Kubalai. Jis yra viena tų ikoniškų figūrų, kurios paliko ryškų pėdsaką mūsų istorijoje. Apie tai jau kalbėjome posėdžiuose ir dabar siekiame galutinio dizaino. Žinoma, svarbu gauti sutikimą iš šeimos. Kai viskas bus paruošta, pateiksime pasiūlymą“, – sakė J. Laporta. Ši statula turėtų būti įrengta po to, kai baigsis stadiono renovacija, kuri numatyta iki 2026 metų pabaigos. J. Laporta taip pat pažymėjo, kad L. Messi visada bus susijęs su „Barcelona“ ir klubo durys jam visuomet bus atviros.

Klubas planuoja po renovacijos surengti oficialų renginį, skirtą pagerbti argentiniečio indėlį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų