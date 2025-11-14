Mbappe dėl traumos paliko Prancūzijos rinktinės stovyklą

Didiero Deschampso ir Madrido „Real“ medicinos personalo priimtas sprendimas išsiųsi K. Mbappe namo buvo pagrįstas tuo, kad jo čiurna vis dar yra patinusi ir skauda. Taip yra jau kurį laiką.
K. Mbappe bus Madride atlikti išsamesni tyrimai. Visgi ESPN šaltiniai teigia, kad rimto susirūpinimo dėl traumos nėra.
Prancūzijos rinktinė artimiausias rungtynes žais lapkričio 16-ąją dieną, kai pasaulio čempionato atrankoje susitiks su Azerbaidžanu.
