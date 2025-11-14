 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Mbappe dėl traumos paliko Prancūzijos rinktinės stovyklą

2025-11-14 16:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 16:19

Prancūzijos rinktinės žvaigždė Kylianas Mbappe dėl patirtos traumos paliko nacionalinės komandos stovyklą ir sugrįš į Madridą.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Prancūzijos rinktinės žvaigždė Kylianas Mbappe dėl patirtos traumos paliko nacionalinės komandos stovyklą ir sugrįš į Madridą.

REKLAMA
0

Didiero Deschampso ir Madrido „Real“ medicinos personalo priimtas sprendimas išsiųsi K. Mbappe namo buvo pagrįstas tuo, kad jo čiurna vis dar yra patinusi ir skauda. Taip yra jau kurį laiką.

K. Mbappe bus Madride atlikti išsamesni tyrimai. Visgi ESPN šaltiniai teigia, kad rimto susirūpinimo dėl traumos nėra.

Prancūzijos rinktinė artimiausias rungtynes žais lapkričio 16-ąją dieną, kai pasaulio čempionato atrankoje susitiks su Azerbaidžanu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų