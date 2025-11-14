Teniso žvaigždės kritikuoja ATP 1000 turnyrų formatą: rekordinis traumų skaičius kelia nerimą

Visai neseniai daugelis ATP 1000 serijos turnyrų buvo pailginti ir vietoj savaitės dabar trunka 12 dienų.
„Kai pats žaidžiau tenisą, reitinge buvau maždaug 50-as ar 55-as. Patekdavau į visus „Didžiojo kirčio“ turnyrus, bet į ATP 1000 turnyrų pagrindinius etapus patekdavau tik 1 ar 2 kartus per metus. Galvojau, kodėl galioja tokia tvarka? Manau, kad yra labai svarbu rengti ATP 1000 turnyrus, kurių pagrindiniuose etapuose gali žaisti 96 žaidėjai su retomis išimtimis Paryžiaus, Monako ir Saudo Arabijos turnyruose. Indian Velse ir Majamyje tokia tvarka nusistovėjo prieš 35 metus. Ne aš tai sugalvojau. Pamačiau, kaip gerai sekasi tiems turnyrams, kiek daug jie bilietų parduoda. Tada pagalvojau, kad reikėtų pritaikyti šitą koncepciją ir kitiems ATP 1000 turnyrams. Galiu pasakyti, kad bilietų pardavimus šis sprendimas padidino, nors ir suprantu, kad kai kurie žaidėjai gali būti nepatenkinti, jog reikia 2 savaites praleisti viename turnyre“, – teigė A. Gaudenzi.
Tokie ATP prezidento pareiškimai suerzino Alexą de Minaurą.
„Mūsų kūnams tai ne į naudą. Tos vadinamosios „poilsio“ dienos tarp mačų iš tikrųjų nėra poilsis. Mums vis tiek reikia treniruotis, palaikyti formą, apšilinėti, padirbėti treniruoklių salėje. Sezono pradžioje Indian Velso ir Majamio turnyrai užtrunka visą mėnesį. Jei esi tarp skirstytų žaidėjų ir startuoji nuo tolimesnio etapo, tada per mėnesį gali sužaisti kokius 6 mačus. To – per mažai. Turnyrai yra per daug ištęsti. Visą mėnesį turime būti toli nuo namų ir gyventi viešbutyje, o per tą laikotarpį sužaidžiame tik kokius 6 mačus. Manau, kad visi žaidėjai į šį klausimą atsakytų vienodai – jie norėtų, kad ATP 1000 turnyrai truktų po savaitę. Tada viskas paprasčiau – nuskrendi, sužaidi ir parskrendi. Nebūtų tokio ilgo laukimo.
Jei neklystu, šiemet traumų skaičiai tenise buvo rekordiniai. Mūsų sportui tai ne į naudą. Reikia atsižvelgti į žaidėjų interesus ir leisti mums pasirūpinti savo kūnais. Ta tvarka, kuri galioja dabar, prie to neprisideda“, – sakė A. de Minauras.
Naująjį formatą kritikavo ir Tayloras Fritzas: „Mano požiūris niekada nesikeitė – aš visada pasisakiau už tai, kad tokie turnyrai truktų po savaitę. Kita vertus, jei kas nors ir sutrumpintų tuos turnyrus vien tam, kad pridėtų naujų turnyrų, tai kas iš to?“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!