Unikalus de Minauro pasiekimas Turine: į „ATP Finals“ pusfinalį žengė su neigiamu setų santykiu

Pirmus 2 mačus pralaimėjęs tenisininkas trečiajame ture 7:6 (7:3), 6:3 iškovojo pergalę prieš praėjusių metų finalininką amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-6). Vėliau A. de Minauras dar sulaukė jam parankios Carloso Alcarazo pergalės ir žengė į kitą etapą.
A. de Minauras tapo vos 3-iu tenisininku, kuris į „ATP Finals“ pusfinalį pateko tik su 1 pergale grupėje. 2006 m. tai padarė Davidas Nalbandianas, o 2016 m. – Kei Nishikori.
Dar įdomiau tai, kad A. de Minauras tapo pirmu žaidėju istorijoje, kuris į „ATP Finals“ pusfinalį iškopė turėdamas neigiamą laimėtų ir pralaimėtų setų santykį. A. de Minauras grupėje laimėjo 3 setus, o pralaimėjo 4. K. Nishikori ir D. Nalbandianas savo laiku laimėjo po 4 setus iš 8.
A. de Minauro pusfinalyje lauks mačas su pagrindiniu favoritu Janniku Sinneriu.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
