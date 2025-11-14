 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Unikalus de Minauro pasiekimas Turine: į „ATP Finals“ pusfinalį žengė su neigiamu setų santykiu

2025-11-14 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 19:23

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – dramatiškai į pusfinalį prasibrovė australas Alexas de Minauras (ATP-7).

Alexas de Minauras | Scanpix nuotr.

Turine (Italija) vykstančiame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – dramatiškai į pusfinalį prasibrovė australas Alexas de Minauras (ATP-7).

REKLAMA
0

Pirmus 2 mačus pralaimėjęs tenisininkas trečiajame ture 7:6 (7:3), 6:3 iškovojo pergalę prieš praėjusių metų finalininką amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-6). Vėliau A. de Minauras dar sulaukė jam parankios Carloso Alcarazo pergalės ir žengė į kitą etapą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. de Minauras tapo vos 3-iu tenisininku, kuris į „ATP Finals“ pusfinalį pateko tik su 1 pergale grupėje. 2006 m. tai padarė Davidas Nalbandianas, o 2016 m. – Kei Nishikori.

REKLAMA
REKLAMA

Dar įdomiau tai, kad A. de Minauras tapo pirmu žaidėju istorijoje, kuris į „ATP Finals“ pusfinalį iškopė turėdamas neigiamą laimėtų ir pralaimėtų setų santykį. A. de Minauras grupėje laimėjo 3 setus, o pralaimėjo 4. K. Nishikori ir D. Nalbandianas savo laiku laimėjo po 4 setus iš 8.

REKLAMA

A. de Minauro pusfinalyje lauks mačas su pagrindiniu favoritu Janniku Sinneriu.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų