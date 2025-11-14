„ATP Finals“: Sinneris trečius metus iš eilės grupių etapą baigė be pralaimėjimų

J. Sinneris jau pirmajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. B. Sheltonas vėliau nerealizavo „break pointo“, o devintajame geime dar sykį pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete vienintelį „break pointą“ susikūrė italas, kai dešimtajame geime atsidūrė per tašką nuo pergalės. B. Sheltonas tąkart išsigelbėjo ir išplėšė pratęsimą. Jame italas neklydo savo padavimų metu bei laimėjo 2 varžovo įžaistus kamuoliukus.
Šis mačas abiem tenisininkams turnyrine prasme nieko nereiškė: J. Sinneris jau buvo užsitikrinęs pirmą vietą, o B. Sheltonas – paskutinę.
J. Sinneris laimėjo 29-ą mačą uždarų patalpų turnyruose ant kietos dangos iš eilės. Italas taip pat jau trečius metus iš eilės „ATP Finals“ grupių etapą baigė be pralaimėjimų. Šiame amžiuje be J. Sinnerio tai yra pavykę tik Novakui Djokovičiui ir Rogeriui Federeriui.
They have been able to get a 3-0 RR record for 3+ straight ATP Finals editions since 2000
• Roger Federer (2002-2006)
• Novak Djokovic (2012-2014)
• Jannik Sinner (2023-2025) pic.twitter.com/1cPjjPpGSaREKLAMAREKLAMA— Mario Boccardi (@boccardi_marioo) November 14, 2025
Pusfinalyje J. Sinnerio lauks australas Alexas de Minauras.
Penktadienį 21.30 val. prasidės žūtbūtinė Alexanderio Zverevo ir Felixo Auger-Aliassime dvikova – čia tik mačo laimėtojas pateks į pusfinalį.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
