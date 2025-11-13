ATP prezidento pasiūlymai: mažiau turnyrų, ilgesnis tarpsezonis ir permainos Daviso taurėje

ATP 250 turnyrų skaičius nuo 38 buvo sumažintas iki 29, o ateityje A. Gaudenzi šį skaičių nori sumažinti dar labiau. Jis mano, kad tai padėtų sutrumpinti sezoną ir žaidėjai turėtų ilgesnį tarpsezonį. Šiuo metu geriausi pasaulio tenisininkai, kurie vyksta į Daviso taurės finalus, sezoną baigs lapkričio 23 d., o kitas sezonas prasidės jau gruodžio 27 d., tad tarpsezonis truks vos 5 savaites.
„Idealiu atveju norėčiau, kad liktų 10 savaičių su ATP 250 turnyrais, 8 – su ATP 500, taip pat vyktų 10 ATP 1000 serijos turnyrų ir 4 „Didžiojo kirčio“ turnyrai. Elitiniai tenisininkai sužaistų „Didžiojo kirčio“ ir ATP 1000 turnyrus bei gal vieną kitą ATP 500 turnyrą. Mano nuomone, tokiems žaidėjams kaip Sinneris ar Alcarazas nėra ko važinėti po ATP 250 turnyrus vien dėl finansinės naudos. Jų žaidimo lygis ir reitingo pozicija per aukšti, kad jiems ten reikėtų žaisti.
Kokia būtų ideali tarpsezonio trukmė? Vieni sakytų – 6 savaitės, kiti – 7 ar 8. Aš manau, kad tenisininkams reikia bent 1-2 savaičių atostogų, o tada – bent 1-2 savaičių fizinio pasirengimo stovyklos. Tarpsezonis turi būti ilgesnis nei yra dabar“, – sakė A. Gaudenzi.
ATP prezidentas pabrėžė, kad nesiruošia atsisakyti pakeisto ATP 1000 turnyro formato – dabar daugelis iš šių turnyrų buvo pailginti ir trunka 2 savaites, o ne 1.
„Kai pats žaidžiau tenisą, reitinge buvau maždaug 50-as ar 55-as. Patekdavau į visus „Didžiojo kirčio“ turnyrus, bet į ATP 1000 turnyrų pagrindinius etapus patekdavau tik 1 ar 2 kartus per metus. Galvojau, kodėl galioja tokia tvarka? Manau, kad yra labai svarbu rengti ATP 1000 turnyrus, kurių pagrindiniuose etapuose gali žaisti 96 žaidėjai su retomis išimtimis Paryžiaus, Monako ir Saudo Arabijos turnyruose. Indian Velse ir Majamyje tokia tvarka nusistovėjo prieš 35 metus. Ne aš tai sugalvojau. Pamačiau, kaip gerai sekasi tiems turnyrams, kiek daug jie bilietų parduoda. Tada pagalvojau, kad reikėtų pritaikyti šitą koncepciją ir kitiems ATP 1000 turnyrams. Galiu pasakyti, kad bilietų pardavimus šis sprendimas padidino, nors ir suprantu, kad kai kurie žaidėjai gali būti nepatenkinti, jog reikia 2 savaites praleisti viename turnyre“, – teigė A. Gaudenzi.
Šiame sezone ne vienas stambaus turnyro finalas buvo žaidžiamas darbo dieną. A. Gaudenzi tame didelės problemos nemato.
„Dėl Sinsinačio turnyro jau sutarėme, kad kitų metų finalas vyks sekmadienį. Kanadoje šiemet nebuvo kitos išeities, kaip tik rengti finalą trečiadienį. Kitose sporto šakose irgi pasitaiko, kad finalai yra žaidžiami pirmadienį ar trečiadienį. Kitais metais galėsime palyginti reitingus tarp finalų, vykstančių sekmadieniais ir kitomis dienomis. Turime išlikti lankstūs“, – pasakojo ATP vadovas.
A. Gaudenzi taip pat siūlo tam tikrus pokyčius Daviso taurės turnyre: „Manau, kad Daviso taurė turėtų virsti pasaulio teniso taure. Mačai turėtų būti žaidžiami namuose arba išvykose, atsisakant formato, kur visi mačai vyksta viename mieste. Tai taptų 2 metų turnyru. Kitose sporto šakose, kiek žinau, niekas nerengia pasaulio čempionatų kasmet. Tokie pakeitimai pridėtų turnyrui prestižo ir palengvintų tvarkaraščio sudarymo procesą“, – pridėjo A. Gaudenzi.
