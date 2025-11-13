Alexas de Minauras iškovojo svarbią pergalę prieš Taylorą Fritzą ir išsaugojo viltis patekti į pusfinalį

A. de Minauras anksti laimėjo varžovo padavimų seriją (3:1), bet persvara ilgai nesidžiaugė (3:3). Dar vieną šansą išsiveržti į priekį australas turėjo vienuoliktajame geime, tačiau tąkart „break pointo“ nerealizavo. Pratęsime T. Fritzas startavo prastai, strigdamas tiek savo, tiek varžovo padavimų metu. Tai padėjo A. de Minaurui atitrūkti 6:1 ir susikurti 5 „set pointus“. Vėliau T. Fritzas pelnė du taškus savo padavimų metu (6:3), o tada atėjo laikas australo padavimui ir A. de Minauras įtvirtino pergalę sete.
Antrajame sete intrigos buvo mažiau. Australas dar seto pradžioje spurtavo 3:0 ir vėliau be vargo išlaikė pranašumą. A. de Minauras netgi galėjo anksčiau užbaigti mačą, bet aštuntajame geime nepajėgė vienu tašku laimėti varžovo padavimų serijos.
Alex De Minaur, that is CLUTCH 🙌
A 7-6 6-3 win over Fritz keeps his #NittoATPFinals dream alive! pic.twitter.com/gqSzJmWQu5REKLAMA— Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2025
Neskaičiuojant Laverio taurės turnyro, A. de Minaurui tai buvo pirma pergalė prieš pirmo dešimtuko žaidėją po 16 nesėkmių iš eilės. Australas ne tik išlaikė viltis patekti į pusfinalį, bet ir panaikino visus T. Fritzo šansus.
Paskutiniame grupės mače nuo 21.30 val. susitiks Carlosas Alcarazas ir Lorenzo Musetti. C. Alcarazas dėl vietos pusfinalyje jau ramus, bet jam reikia pergalės prieš L. Musetti, norint tapti grupės nugalėtoju, užsitikrinti pirmą vietą reitinge iki metų pabaigos ir išvengti Janniko Sinnerio pusfinalyje. Tuo tarpu L. Musetti šiame mače reikės tik pergalės – tokiu atveju italas ne tik patektų į pusfinalį, bet ir taptų grupės nugalėtoju.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!