 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Lietuvos moterų rinktinė užtikrintai startavo Europos čempionato atrankoje – sutriuškinta Švedija

2025-11-13 21:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 21:45

Lietuvos moterų rinktinė (1/0) pergalingai pradėjo atranką į 2027 metų Europos čempionatą. Viliaus Stanišausko auklėtinės išvykoje be vargo 87:65 (28:15, 23:22, 18:14, 18:14) susitvarkė su Švedija (0/1).

J.Jocytė buvo rezultatyviausia (FIBA nuotr.)

Lietuvos moterų rinktinė (1/0) pergalingai pradėjo atranką į 2027 metų Europos čempionatą. Viliaus Stanišausko auklėtinės išvykoje be vargo 87:65 (28:15, 23:22, 18:14, 18:14) susitvarkė su Švedija (0/1).

REKLAMA
0

Mūsiškės yra ramios dėl dalyvavimo Europos čempionate, kadangi jis vyks Lietuvoje.

Artėjantį mačą Lietuva žais sekmadienį namuose, kai priims Europos čempiones belges. Be jų H grupėje dar varžosi Suomija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvės dar pirmajame kėlinyje sudavė smūgį šeimininkėms, kai įgijo dviženklę persvarą (28:15), ir atgal nebesižvalgė.

REKLAMA
REKLAMA

Rezultatyviausia Lietuvos rinktinėje buvo Justė Jocytė. Gynėja per 26 minutes pasižymėjo 19 taškų (3/5 dvit., 3/3 trit., 4/6 baud.), 3 atkovotais ir perimtais kamuoliais, 5 rezultatyviais perdavimais, 2 klaidomis ir 24 naudingumo balais.

Švedija: Klara Holm 15, Helene Haegerstrand 11, Stephanie Visscher 10.

Lietuva: Justė Jocytė 19 (3/3 trit., 5 rez. perd., 24 naud.), Laura Juškaitė 15 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 24 naud.), Eglė Šventoraitė 12, Daugilė Ūsė 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų