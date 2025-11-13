Lietuvos moterų rinktinė užtikrintai startavo Europos čempionato atrankoje – sutriuškinta Švedija

Mūsiškės yra ramios dėl dalyvavimo Europos čempionate, kadangi jis vyks Lietuvoje.
Artėjantį mačą Lietuva žais sekmadienį namuose, kai priims Europos čempiones belges. Be jų H grupėje dar varžosi Suomija.
Lietuvės dar pirmajame kėlinyje sudavė smūgį šeimininkėms, kai įgijo dviženklę persvarą (28:15), ir atgal nebesižvalgė.
Rezultatyviausia Lietuvos rinktinėje buvo Justė Jocytė. Gynėja per 26 minutes pasižymėjo 19 taškų (3/5 dvit., 3/3 trit., 4/6 baud.), 3 atkovotais ir perimtais kamuoliais, 5 rezultatyviais perdavimais, 2 klaidomis ir 24 naudingumo balais.
Švedija: Klara Holm 15, Helene Haegerstrand 11, Stephanie Visscher 10.
Lietuva: Justė Jocytė 19 (3/3 trit., 5 rez. perd., 24 naud.), Laura Juškaitė 15 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 24 naud.), Eglė Šventoraitė 12, Daugilė Ūsė 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!