TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Bulgarijoje ir Austrijoje – Lietuvos aerobinės gimnastikos atstovų medaliai

2025-11-13 11:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 11:22

Lietuvos aerobinės gimnastikos atstovai džiugino medaliais užsienyje vykusiose varžybose.

Lietuvos aerobikos federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

„Plovdic Cup“ varžybose Bulgarijoje jaunių kategorijoje auksą laimėjo Maksimas Selinas, be to, jis kartu su Eivile Černiauskaite pridėjo sidabrą mišrių porų varžybose. Sidabrą Lietuvai pelnė Benas Rimša.

Austrijoje vyko „Austrian Aerobic Open“ varžybos. Ten bronzos medalius trejetų rungtyje laimėjo Andrėja Ranga, Lėja Venskutė ir Gertrūda Beišytė.

Šią savaitę Lietuvos delegacija atvyko į Azerbaidžaną, kur rengiamas Europos aerobinės gimnastikos čempionatas. Ten Lietuvai atstovaus Gabija Radzevičiūtė ir Nojus Jarmala.

