 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Grigonis išbrauktas iš „Panathinaikos“ sudėties Graikijos krepšinio pirmenybėse

2025-11-14 18:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 18:06

Atėnų „Panathinaikos“ atstovaujantis Marius Grigonis kurį laiką nežais Graikijos pirmenybėse.

M.Grigonis galės žaisti tik Eurolygoje

Atėnų „Panathinaikos“ atstovaujantis Marius Grigonis kurį laiką nežais Graikijos pirmenybėse.

REKLAMA
0

Eurolygos klubas vietinėms batalijoms registravo komandos naujoką Kennethą Fariedą. Graikijoje leidžiama vienu metu registruoti aštuonis legionierius, o už borto šį kartą liko būtent lietuvis, kuris buvo išregistruotas.

Šalies pirmenybėse „Panathinaikos“ ir toliau atstovauti galės T.J.Shortsas, Omeras Yurtsevenas, Juancho Hernangomezas, Kendrickas Nunnas, Jerianas Grantas, Cedi Osmanas bei Richaunas Holmesas. Neregistruotas be M.Grigonio lieka ir traumą besigydantis Mathiasas Lessortas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį sezoną M.Grigonis Graikijoje spėjo sužaisti keturis mačus ir per 21 minutę rinko 7,8 taško (41 procento tritaškių), 1,8 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei 8 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

Eurolygoje jo vaidmuo gerokai menkesnis – 6 mačai, 5 minutės, 0,5 taško, 0,2 atkovoto kamuolio, 0,2 rezultatyvaus perdavimo ir „minus 1,2“ naudingumo balo.

Tuo tarpu K.Fariedas galingai prisistatė Eurolygoje, suversdamas 17 taškų prieš Paryžiaus „Paris“, 16 – prieš Madrido „Real“.

„Panathinaikos“ artimiausią mačą sužais sekmadienį (lapkričio 16-ąją), namie priimdami Salonikų „Aris“ su Arnoldu Kulboka.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų