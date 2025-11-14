Grigonis išbrauktas iš „Panathinaikos“ sudėties Graikijos krepšinio pirmenybėse

Eurolygos klubas vietinėms batalijoms registravo komandos naujoką Kennethą Fariedą. Graikijoje leidžiama vienu metu registruoti aštuonis legionierius, o už borto šį kartą liko būtent lietuvis, kuris buvo išregistruotas.
Šalies pirmenybėse „Panathinaikos“ ir toliau atstovauti galės T.J.Shortsas, Omeras Yurtsevenas, Juancho Hernangomezas, Kendrickas Nunnas, Jerianas Grantas, Cedi Osmanas bei Richaunas Holmesas. Neregistruotas be M.Grigonio lieka ir traumą besigydantis Mathiasas Lessortas.
Šį sezoną M.Grigonis Graikijoje spėjo sužaisti keturis mačus ir per 21 minutę rinko 7,8 taško (41 procento tritaškių), 1,8 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei 8 naudingumo balus.
Eurolygoje jo vaidmuo gerokai menkesnis – 6 mačai, 5 minutės, 0,5 taško, 0,2 atkovoto kamuolio, 0,2 rezultatyvaus perdavimo ir „minus 1,2“ naudingumo balo.
Tuo tarpu K.Fariedas galingai prisistatė Eurolygoje, suversdamas 17 taškų prieš Paryžiaus „Paris“, 16 – prieš Madrido „Real“.
„Panathinaikos“ artimiausią mačą sužais sekmadienį (lapkričio 16-ąją), namie priimdami Salonikų „Aris“ su Arnoldu Kulboka.
