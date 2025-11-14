 
Bertomeu pradeda naują krepšinio investavimo projektą Europoje

2025-11-14 12:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 12:06

J.Bertomeu rengiasi grįžti į krepšinį (Scanpix nuotr.)

Ilgus metus Eurolygai vadovavęs Jordi Bertomeu rengiasi grįžti į krepšinį.

0

Serbijos žiniasklaida skelbia, kad ispanas kuria verslo planą, kuriuo siekiama investuoti į nepakankamai įvertintus klubus Europoje.

66-erių J.Bertomeu, bendradarbiaudamas su investuotojais, ketina įkurti pirmąjį Europoje krepšiniui skirtą fondą, kuris įsigytų klubų akcijas, sustiprintų jų jaunimo sistemas ir įneštų stabilumo finansinėse eilutėse.

Pradinis planas – įsigyti tris klubus, kurių vertė siekia 35 mln. eurų. Taikomasi į komandas Balkanų kraštuose, taip pat Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje.

