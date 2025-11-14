„Žalgirio“ bėdą išskyręs Masiulis: neturime žudiko instinkto

„Pradžioje visai gerai pradėjome, bet mūsų bėda, kad pradedame galvoti apie puolimą ir nebegalvoti apie gynybą. Leidome sugrįžti antrajame kėlinyje, „Dubai“ greitame puolime pelnė 10 taškų, tai mane neramina. Neturime žudiko instinkto, kur nieko lengvai, pradedame galvoti apie puolimą. O kai varžovai grįžo, buvo sunkiau“, – sakė treneris Tomas Masiulis.
– Kaip bandote šią bėdą spręsti?
– Komunikuojame. Buvo daug situacijų, kur viską padarėme priešingai. Rungtynės su „Olympiacos“ praleidome 29 taškus po padarytų ar ne laiku padarytų baudų, ar kai galėjome jas padaryti. Nesakau, kad galime tiek taškų nuimti, bet pusę jų galime sužaisti protingiau. Bandome šnekėti, rodyti, bet toks vaizdas, kad imame žiūrėti į puolimą.
– Kaip tą gynybą galima užkurti?
– Nežinau, tai priklauso nuo kiekvieno žaidėjo. Varžovui neleisdamas įmesti tu pelnai taškus – toks mano supratimas, gal kiti galvoja, kad įmesiu daugiau taškų ir būsiu reikalingas. Nesame talentingiausi Eurolygoje, negalime nieko duoti už dyką. Visi varžovai viską turi užsitarnauti, šiandien per daug davėme už dyką.
– Dvigubų savaičių metu liekate geriausiai besiginanti komanda, iki tol praleidinėjote po mažiau nei 80 taškų, kame tai slypi, fiziškume?
– Galime pažiūrėti, su kokiomis komandomis žaidėme – visos turėjo problemų. „Barcelona“ turėjo problemų su gynėjais, žaidė su jaunu įžaidėju, ASVEL turėjo De Colo traumą. Daug niuansų. Sutikome aukšto lygio komandas, „Dubai irgi turi aukšto lygio žaidėjus ir žino, kaip juos išnaudoti. Pirmas kėlinys parodė, kad galime žaisti ir gynyboje juos kažkiek uždaryti.
– Kas šiandien nesisekė Lo?
– Žinome, ką jis gali duoti, ko negali. Nebus, kad sužaisi kiekvienas rungtynes. Ne taškuose esmė, jei pramesi metimus, nieks nieko nesakys, aišku, selekcija galėtų būti geresnė. Bet gynyboje norime neleisti baudų, kai jų jau turime, suprastume, į kurią ranką leisti varžovus. Ne pirmą dieną to prašau. Momentais tai skauda ir duoda varžovams grįžti.
– Ar tokie pralaimėjimai kiek sujaukia mintis?
– Niekada nebuvau toks užhaipintas, visi kėlėte po tų rungtynių. Nėra, kad žaidėjai neverti nuopelnų, po kelionės, išvykoje nelengva žaisti. Turime sunkiu darbu ir gynyba kabintis, o ne galvoti, kad atvažiuosime ir apmėtysime.
– Kokia buvo šios kelionės į Dubajų specifika?
– Nieko keisto nebuvo, pernai čia vykome į Abu Dabį finalo ketvertui. Kelionė ilgesnė, nelabai kas šneka ir kad skirtumas 2 valandų. Mes gavome mažiau laiko, nesiskundžiame, bet keistai atrodo, kai varžovas žaidė namie, 2 dienas ilsisi, o tu neturi treniruotės ir keliauji. Tik viešbutyje atstatomąją. Bet taip yra, negalime skųstis.
