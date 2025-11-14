„Anadolu Efes“ ir be Larkino išlaikė pergalę prieš „Bayern“

Turkijos klubas Antalijoje 74:72 (19:14, 23:20, 18:13, 14:25) nugalėjo Miuncheno „Bayern“ (5/6).
Rungtynės startavo neįprastomis sąlygomis – „Anadolu Efes“ namų mačą krepšinio populiarinimo tikslais iškraustė į Antaliją, kur tribūnos užsipildė. Tuo tarpu bavarai neturėjo stratego Gordono Herberto, o apsirgusį trenerį pavadavo T.J.Parkeris.
Dar pirmajame kėlinyje savo pasirodymą baigė Shane’as Larkinas – kirkšnį susižeidęs gynėjas iškart patraukė į rūbinę bei vėliau į aikštelę negrįžo.
„Anadolu Efes“ anksti truktelėjo į priekį (16:5), po susvyravimo dviženklę persvarą susigrąžino tik trečiajame kėlinyje (45:34).
Dar vieną bavarų spurtą likus septynioms minutėms dėjimu malšino Isaia Cordinier (65:58), nors Spenceris Dinwiddie netruko atsakyti tritaškiu. Likus minutei Stefanas Jovičius pataikė iš toli, vėliau pridėjo ir baudos metimą (72:74). Apsigynęs „Bayern“ turėjo lemiamą rungtynių ataką, tačiau S.Dinwiddie prametė iš toli, metimo nepataisė ir V.Lučičius.
Rezultatyviausią karjeros Eurolygoje mačą sužaidė I.Cordinier – 32 minutės, 26 taškai (7/9 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 4 atkovoti, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos bei 29 naudingumo balai.
Abiems klubams kita savaitė bus ispaniška – „Anadolu Efes“ kitą savaitę priims svečius iš Barselonos, o „Bayern“ lankysis Vitorijoje.
„Anadolu Efes“: Isaia Cordinier 26 (7/9 dvitaškių, 4 atk. kam., 4 klaidos, 29 naud. bal.), Rolandas Šmitas 15 (5 atk. kam.), Jordanas Loydas (1/6 tritaškių) ir Ercanas Osmani (5 atk. kam.) po 9.
„Bayern“: Isiaha Mike'as 15 (2/6 tritaškių), Spenceris Dinwiddie 11 (2/8 tritaškių), Stefanas Jovičius (5 rez. perd.) ir Vladimiras Lučičius (7 atk. kam.) po 9, Nielsas Giffey, Xavieras Rathanas-Mayesas (1/6 tritaškių) ir Oscaras da Silva po 8.
