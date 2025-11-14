Haalandas nustebino Norvegijos komandos draugus – po triumfo prieš Estiją užsakė mėsainius visai komandai

Po 4:1 pergalingų rungtynių Norvegijos rinktinėje puolėjas pasiūlė linksmai paminėti svarbų pasiekimą ir pasirūpino, kad visi galėtų mėgautis atsipalaidavimo akimirka su mėgstamu greitu maistu.
Šis gestas greitai tapo hitu tarp sirgalių ir žiniasklaidos, o žaidėjų komandos viduje nuotaika pastebimai pakilo. Du įvarčius pelnęs E. Haalandas nusipelnė tiek sportininkų pagyrimų, tiek dėmesio dėl savo gebėjimo palaikyti komandą ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų.
„Haalandas ne tik rezultatais, bet ir elgesiu rodo, ką reiškia būti komandos lyderiu”, – komentavo komandos draugai po rungtynių.
Skambi pergalė prieš Estiją atvedė Norvegijos rinktinę arčiau pirmojo kelialapio į Pasaulio čempionatą nuo 1998 metų. Jiems paskutinėse rungtynėse tereikia italams nepralaimėti 9 įvarčių skirtumu.
