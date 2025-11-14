 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Haalandas nustebino Norvegijos komandos draugus – po triumfo prieš Estiją užsakė mėsainius visai komandai

2025-11-14 19:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 19:36

Erlingas Haalandas po pergalės prieš Estiją pademonstravo ne tik puikų žaidimą, bet ir komandinį lyderystės ženklą – jis užsakė mėsainių visai komandai.

Erlingas Haalandas | Stop kadras

Erlingas Haalandas po pergalės prieš Estiją pademonstravo ne tik puikų žaidimą, bet ir komandinį lyderystės ženklą – jis užsakė mėsainių visai komandai.

1

Po 4:1 pergalingų rungtynių Norvegijos rinktinėje puolėjas pasiūlė linksmai paminėti svarbų pasiekimą ir pasirūpino, kad visi galėtų mėgautis atsipalaidavimo akimirka su mėgstamu greitu maistu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis gestas greitai tapo hitu tarp sirgalių ir žiniasklaidos, o žaidėjų komandos viduje nuotaika pastebimai pakilo. Du įvarčius pelnęs E. Haalandas nusipelnė tiek sportininkų pagyrimų, tiek dėmesio dėl savo gebėjimo palaikyti komandą ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų.

„Haalandas ne tik rezultatais, bet ir elgesiu rodo, ką reiškia būti komandos lyderiu”, – komentavo komandos draugai po rungtynių.

Skambi pergalė prieš Estiją atvedė Norvegijos rinktinę arčiau pirmojo kelialapio į Pasaulio čempionatą nuo 1998 metų. Jiems paskutinėse rungtynėse tereikia italams nepralaimėti 9 įvarčių skirtumu.

