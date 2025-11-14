Xavi atvirai kalbėjo apie sunkumus treniruojant „Barcelona“ ir nesėkmių priežastis

„Aš sumažinau tuos aukštus reikalavimus, kuriuos taikiau prieš tai, ir žaidėjai nebeturėjo tos pačios laikysenos, tos pačios pagarbos, to paties atsidavimo. Reikalavimai vis mažėjo, kol galiausiai nieko nelaimėjome“, – atvirai atskleidė buvęs treneris.
Jis pabrėžė, kad daug ko iš šios patirties išmoko ir turėjo prisiimti savikritiką.
„Turėjau būti sąžiningas su savimi“, – kalbėjo Xavi.
Xavi vadovavimo laikotarpis prasidėjo su dideliu entuziazmu ir ambicijomis bei laimėtu „La Liga“ titulu, tačiau vėliau susidūrė su sunkumais, kurie lėmė nesėkmes ir komandos vidinių santykių suprastėjimą.
„Laikas parodė, kad žaidėjų mentalitetas ir disciplina pradėjo silpti, o tai lėmė pralaimėjimus“, – tikino katalonų legenda.
Nepaisant visko, Xavi išliko pagarbūs tiek žaidėjams, tiek klubo pasiekimams ir pabrėžė, kad kiekvienas trenerio sezonas yra savotiškas mokymosi kelias.
„Barcelona“ komandą Xavi paliko 2024 m. vasarą ir nuo to laiko nedirbo nė viename klube.
