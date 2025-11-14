Po ilgosios pertraukos įklimpęs „Žalgiris“ krito Dubajuje

Penktadienio pavakarę Tomo Masiulioauklėtiniai išvykoje krito prieš Dubajaus „Dubai“ (5/6) – 89:95 (34:24, 14:21, 16:28, 25:22).
Dėjimu rungtynes pradėjo Laurynas Birutis, pirmąjį savo tritaškį pataikė Pirėjuje strigęs Deividas Sirvydis – 7:2. Penkių taškų atkarpą surengė Ąžuolas Tubelis, Dwayne’as Baconas prasižengė puolime, o kitoje atakoje gavo bloką. Arnas Butkevičius pranašumą sutvirtino tritaškiu, L.Birutis įvedė dviženklį skirtumą tarp komandų – 18:8. D.Sirvydžiui su atakos sirena išprovokavus pražangą, technines pražangas užsidirbo Jurica Golemacas ir Filipas Petruševas, lietuvis pridėjo ir tritaškį (24:10). Šešiais taškais į aikštę žengė Dustinas Sleva, rezultatyvų ketvirtį užbaigė Mosesas Wrightas – 34:24.
Antrajame ketvirtyje „Žalgiris“ susidūrė su nesklandumais stabdant Mfiondu Kabengele, o sužaidus vos penkias minutes McKinley Wrightas išvedė į priekį šeimininkus – 38:36. Po nepavykusios atakos tritaškiu nubaudė Davis Bertanis – 40:41. Keliais sėkmingais epizodais „Žalgirį“ į priekį grąžino Ą.Tubelis, netrukus gavęs trečiąją pražangą prieš D.Baconą – 46:44. Kėlinį uždarė M.Wrighto dėjimas – 48:45.
Trečiasis kėlinys startavo nerezultatyviai, „Žalgiris“ išlaikė trapų pranašumą – 53:51. Į puolimą bėgusį Edgarą Ulanovą kumščiu ties pilvo sritimi sutikęs M.Kabengele po peržiūros gavo nesportinę pražangą. Mačų su tritaškiu seriją iki 32 pratęsė S.Francisco – 58:51. Šeimininkai atsakė savo spurtu 16:0, kurį vainikavo Aleksa Avramovičiaus tritaškis – 67:58. Serbas pasižymėjo ir paskutinėje kėlinio atakoje – 73:64.
M.Wrighto baudų metimai suteikė „Dubai“ dviženklę persvarą – 80:69. Ledus atakuojant iš toli galiausiai pralaužė Arnas Butkevičius, pataikė ir S.Francisco – 86:79. Ą.Tubelis sudėtingą ataką išgelbėjo dvitaškiu su pražanga, varžovų klaidą taškais pavertė A.Butkevičius – 84:90. S.Francisco pridėjo tritaškį, bet laiko išsigelbėjimui pritrūko.
Geriausią karjeros mačą Eurolygoje sužaidė Ą.Tubelis – 24 minutės, 22 taškai (8/9 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir prarastas kamuolys, 4 pražangos bei 24 naudingumo balai. Vos 78-ajame savo mače tūkstančio taškų Eurolygoje ribą perkopė S.Francisco.
Dubajaus ekipa per visą mačą suklydo vos 9 kartus, keturis iš jų – D.Baconas.
„Žalgiriui“ ir šįkart nepadėjo Dovydas Giedraitis bei Nigelas Williamsas-Gossas. Varžovai neturėjo Džanano Musos, Justino Andersono ir Nate'o Masono.
„Dubai“ savo arenoje išlieka nenugalėtais, anksčiau čia palaužę serbų klubus ir stringančią Barselonos „Barcelona“.
Po savaitės Dubajaus klubas išlyginti pergalių ir pralaimėjimų balansą sieks svečiuose pas Atėnų „Panathinaikos“ (7/4), „Žalgiris“ lankys Madrido „Real“ (5/6).
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 22 (8/9 dvitaškių, 5 atk. kam.), Sylvainas Francisco 15 (9 rez. perd., 3/9 tritaškių), Deividas Sirvydis 12, Arnas Butkevičius 11 (7 atk. kam., 6 rez. perd.), Mosesas Wrightas 10 (5 atk. kam., 4 klaidos), Dustinas Sleva 8, Edgaras Ulanovas 6, Laurynas Birutis 4, Maodo Lo 1 (0/4 tritaškių), Ignas Brazdeikis nepasižymėjo (0/4 dvitaškių), Kajus Mikalauskas ir Mantas Rubštavičius nežaidė.
„Dubai“: Mfiondu Kabengele 21 (7/12 dvitaškių, 10 atk. kam., 26 naud. bal.), Aleksa Avramovičius 16 (7 rez. perd., 27 naud. bal.), Filipas Petruševas 14 (7/9 dvitaškių, 6 atk. kam.), Dwayne'as Baconas 12 (5 atk. kam., 4 klaidos), McKinley Wrightas 9 (9 rez. perd.).
