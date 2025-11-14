 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

NCAA: puiki D.Butkos kova dėl kamuolių ir skaudų pralaimėjimą sugėręs N.Indrušaitis

2025-11-14 09:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 09:05

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) Nojaus Indrušaičio atstovaujama Pitsburgo „Panthers“ (3/1) komanda 49:71 (25:34, 24:37) nusileido Vakarų Virdžinijos „Mountaineers“ (4/0) ekipai.

D.Butka gerai kovojo dėl kamuolių

0

N.Indrušaitis per 14 minučių pelnė 5 taškus (1/5 dvit., 1/2 trit.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus prasižengė.

Dovydo ir Dominyko Butkų atstovaujama Campbello „Fighting Camels“ (2/2) 108:55 (49:32, 59:23) sutriuškino „Christian Mustangs“ krepšininkus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dovydas per 28 minutes pelnė 12 taškų (5/12 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 16 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

Dominykas aikštėje praleido 16 minučių, įmetė 6 taškus (3/5 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, blokavo metimą, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.

