NCAA: puiki D.Butkos kova dėl kamuolių ir skaudų pralaimėjimą sugėręs N.Indrušaitis

N.Indrušaitis per 14 minučių pelnė 5 taškus (1/5 dvit., 1/2 trit.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus prasižengė.
Dovydo ir Dominyko Butkų atstovaujama Campbello „Fighting Camels“ (2/2) 108:55 (49:32, 59:23) sutriuškino „Christian Mustangs“ krepšininkus.
Dovydas per 28 minutes pelnė 12 taškų (5/12 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 16 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Dominykas aikštėje praleido 16 minučių, įmetė 6 taškus (3/5 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, blokavo metimą, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!