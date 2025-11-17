„Barcelona“ paskelbė sugrįžimo į „Spotify Camp Nou“ datą

Katalonai planuoja žaisti lapkričio 22-ąją dieną vyksiančias Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynes su Bilbao „Athletic“ futbolininkais „Spotify Camp Nou“ stadione. Renovacijos darbai bus tęsiami, o šeštadienį rungtynes galės stebėti 45 401 žiūrovas.
„Mūsų tikslas – laiku viską paruošti rungtynėms su „Athletic“. Kai gausime 1B licenciją, galėsime atidaryti šoninę tribūną, kuri mums suteiks panašią talpą kaip Olimpinis stadionas. Dėl šios priežasties nebūtų prasmės toliau ten žaisti, o visos mūsų rungtynės bus žaidžiamos „Camp Nou“, – kiek anksčiau sakė „Barcelonos“ vadovas Joanas Sentellesas.
Priminsime, jog „Barcelona“ žaidė namų rungtynes Olimpiniame stadione nuo 2023/2024 m. sezono pradžios, o šis stadionas talpina 55 926 žiūrovus.
