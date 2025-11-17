 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ paskelbė sugrįžimo į „Spotify Camp Nou“ datą

2025-11-17 18:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 18:12

„Barcelona“ atskleidė ilgai laukto sugrįžimo žaisti į „Spotify Camp Nou“ stadioną datą. Katalonai nerungtyniavo šiame garsiajame stadione nuo 2022/2023 m. sezono pabaigos, nes buvo vykdomi renovacijos darbai. Visgi šio projekto darbai užsitęsė gerokai ilgiau nei iš pradžių buvo planuota.

„Spotify Camp Nou“ stadionas | Scanpix nuotr.

Katalonai planuoja žaisti lapkričio 22-ąją dieną vyksiančias Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynes su Bilbao „Athletic“ futbolininkais „Spotify Camp Nou“ stadione. Renovacijos darbai bus tęsiami, o šeštadienį rungtynes galės stebėti 45 401 žiūrovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų tikslas – laiku viską paruošti rungtynėms su „Athletic“. Kai gausime 1B licenciją, galėsime atidaryti šoninę tribūną, kuri mums suteiks panašią talpą kaip Olimpinis stadionas. Dėl šios priežasties nebūtų prasmės toliau ten žaisti, o visos mūsų rungtynės bus žaidžiamos „Camp Nou“, – kiek anksčiau sakė „Barcelonos“ vadovas Joanas Sentellesas.

Priminsime, jog „Barcelona“ žaidė namų rungtynes Olimpiniame stadione nuo 2023/2024 m. sezono pradžios, o šis stadionas talpina 55 926 žiūrovus.

