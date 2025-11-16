Lietuviai žaidė Italijoje ir Ispanijoje

Šeštadienį Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė Linas Mėgelaitis, o jo ginamas „Perugia“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Torres“ klubu.
Ketvirtoje Ispanijos lygoje sekmadienį vartininkas Ernestas Juškevičius išlaikė sausus vartus ir padėjo „Lorca Deportiva“ klubui svečiuose 1:0 įveikti „Xerez“ ekipos žaidėjus. Po šios pergalės „Lorca Deportiva“ klubas su 18 taškų rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje.
Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes bei padėjo „Como“ ekipai namuose 1:0 nugalėti „Milan“ futbolininkes.
Belgijos lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje sudėtyje ir nors šeštadienį ji nepasižymėjo, puolėjos ginamas Briuselio „Anderlecht“ klubas namuose 2:0 įveikė Lježo „Standard“ klubo merginas.
Rimantė Jonušaitė visas rungtynes dar žaidė ketvirtadienį UEFA moterų Europos taurėje, bet ten pasižymėti nepavyko, o jos ginama „Anderlecht“ ekipa pirmąsias rungtynes namuose pralaimėjo 0:1 Vienos „Austria“ merginoms.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!