TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Lietuviai žaidė Italijoje ir Ispanijoje

2025-11-16 21:27
2025-11-16 21:27

Nors šią savaitę įvairaus amžių rinktinėms atstovauja nemažai lietuvių, keli iš jų visgi žaidė užsienio klubuose, o taip pat savo klubams atstovavo lietuvės.

Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.

Nors šią savaitę įvairaus amžių rinktinėms atstovauja nemažai lietuvių, keli iš jų visgi žaidė užsienio klubuose, o taip pat savo klubams atstovavo lietuvės.

0

Šeštadienį Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė Linas Mėgelaitis, o jo ginamas „Perugia“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Torres“ klubu.

Ketvirtoje Ispanijos lygoje sekmadienį vartininkas Ernestas Juškevičius išlaikė sausus vartus ir padėjo „Lorca Deportiva“ klubui svečiuose 1:0 įveikti „Xerez“ ekipos žaidėjus. Po šios pergalės „Lorca Deportiva“ klubas su 18 taškų rikiuojasi ketvirtoje lygos vietoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė visas rungtynes bei padėjo „Como“ ekipai namuose 1:0 nugalėti „Milan“ futbolininkes.

Belgijos lygoje Rimantė Jonušaitė žaidė startinėje sudėtyje ir nors šeštadienį ji nepasižymėjo, puolėjos ginamas Briuselio „Anderlecht“ klubas namuose 2:0 įveikė Lježo „Standard“ klubo merginas.

Rimantė Jonušaitė visas rungtynes dar žaidė ketvirtadienį UEFA moterų Europos taurėje, bet ten pasižymėti nepavyko, o jos ginama „Anderlecht“ ekipa pirmąsias rungtynes namuose pralaimėjo 0:1 Vienos „Austria“ merginoms.

