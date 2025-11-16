 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Antroje rungtynių pusėje užsikūręs „Lietkabelis“ laimėjo Jonavoje

2025-11-16 21:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 21:12

Panevėžio „Lietkabelis“ (6/3) turėjo pavargti, kad iškovotų pergalę Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“.

M.Flowersas buvo efektyvus

Panevėžio „Lietkabelis" (6/3) turėjo pavargti, kad iškovotų pergalę Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson".

Nenado Čanako auklėtiniai svečiuose 96:85 (25:20, 18:28, 27:20, 26:17) nugalėjo „Jonavą“ (1/8).

Pirmoji komandų akistata buvo pasibaigusi užtikrinta „Lietkabelio“ pergale 101:74.

Dovis Bičkauskis bei Danielius Lavrinovičius suteikė pranašumą panevėžiečiams (8:3), nors Džiugas Slavinskas ir Adomas Sidarevičius ir švelnino skirtumą – 9:10. Persvarą svečiai vėl atstatė (19:11) ir po pirmojo kėlinio pirmavo 25:20.

Mato Repšio metimas „Jonavos“ deficitą tirpdė iki minimalaus, o netrukus jis pats rezultatą persvėrė – 26:25. Jonaviečiai bandė perimti iniciatyvą į savo rankas (45:40), bet D.Bičkauskis trimis baudos metimais tirpdė „Lietkabelio“ deficitą – 43:45. Tiesa, ketvirtį tritaškiu su sirena uždarė Olinas Carteris, Jonavos ekipos naujokas – 48:43.

Mačo epizodai:

Po pertraukos „Lietkabelis“ surengė spurtą ir susigrąžino pranašumą – 51:50. Augustine‘as Rubitas tempė į priekį savo komandą, o Steponas Babrauskas užsidirbo techninę pražangą. Vis tik netrukus tokią nuobaudą gavo ir Gabrielius Maldūnas. Jonaviečiai susigrąžino trapų pranašumą po O.Carterio tritaškio, tačiau tuo pačiu būdu kėlinį uždarė D.Bičkauskis – 70:68.

Lazaras Mutičius ir D.Lavrinovičius po truputį dėjo pagrindus „Lietkabelio“ pergalei – 81:72. Skirtumas tarp komandų augo dar labiau po A.Rubito metimo, nors baudos realizuoti ir nepavyko (86:76), vis tik būtent minėto legionieriaus ir J.Morriso taškai dėjo tašką mače.

Ketvirtajame kėlinyje iš aikštės buvo išvarytas Paulius Danusevičius, kadangi užsidirbo techninę pražangą, o pirmajame ketvirtyje buvo nubaustas nesportine.

Antrąją rungtynių pusę svečiai laimėjo 53:37.

Pirmą savo mačą LKL, kurią remia „Betsson“, žaidęs O.Carteris įmetė 8 taškus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą klydo, gavo bloką, provokavo pražangą ir sykį prasižengė, rinkdamas 1 naudingumo balą per 20 minučių.

Geriausią sezono pasirodymą surengė Dž.Slavinskas – jo sąskaitoje 19 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 3 perdavimai ir 28 naudingumo balai.

Jaunasis D.Buika gerino karjeros rodiklius LKL, kurią remia „Betsson“, įmesdamas 14 taškų ir rinkęs 22 naudingumo balus.

„Jonava“: Džiugas Slavinskas 19, Dovydas Buika 14, Lukas Kreišmontas, Eimantas Stankevičius ir Matas Repšys – po 10.

„Lietkabelis“: Augustine‘as Rubitas 22 (5 atk. kam.), Jamelas Morrisas 21 (5 rez. perd.), Dovis Bičkauskis 12, Michaelas Flowersas 9, Danielius Lavrinovičius ir Gabrielius Maldūnas – po 8.

