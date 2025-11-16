 
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Gargždai“ iškovojo pergalę prieš „Nevėžį“

2025-11-16 19:18
2025-11-16 19:18

Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, sunkią pergalę iškovojo „Gargždai“ (3/6), kurie savo sirgalių akivaizdoje 86:79 (24:11, 12:24, 26:23, 24:21) palaužė Kėdainių „Nevėžį“ (3/6).

Gargždiškiai apgynė namų sienas

Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, sunkią pergalę iškovojo „Gargždai“ (3/6), kurie savo sirgalių akivaizdoje 86:79 (24:11, 12:24, 26:23, 24:21) palaužė Kėdainių „Nevėžį“ (3/6).

0

Pirmajame LKL, kurią remia „Betsson“, rate „Nevėžis“ buvo laimėjęs kovą 94:87. Kol kas gargždiškiai pergales įsirašo tik namų rungtynėse.

Rungtynės prasidėjo lygiai. Tiesa, po geresnės atkarpos gargždiškiai įgijo apčiuopiamesnį pranašumą (17:10), kurį Paulius Petrilevičius ir Joshua Haginsas vertė dviženkliu – 24:11.

„Nevėžis“ po truputį naikino deficitą, o Tony Perkinsas rezultatą lygino – 27:27. Tam užteko mažiau nei pusės kėlinio. Vis dėlto „Gargždai“ neleido svečiams perimti iniciatyvos ir susigrąžino trapų pranašumą, su kuriuo iškeliavo į didžiąją pertrauką – 36:35.

Mačo epizodai:

Aikštės šeimininkai bandė sustiprinti savo pozicijas, bet Trentas McLaughlinas grąžino lygybę rungtynėms – 42:42. „Gargždai“ realizavo porą atakų (47:42), bet ir vėl pranašumo ilgam neišsaugojo – 49:50. Per tris ketvirčius nė viena ekipa nesusikrovė svaresnio pranašumo, tik Beno Griciūno taškai sukaupė „Gargždams“ trapią persvarą – 62:58.

T.Perkinsas rinko svarbius taškus kėdainiečiams (65:66), intrigą keldamas iki maksimalaus lygio. J.Haginsas taip pat turėjo atsaką, tuo tarpu D.Gailius realizavo baudų metimus, o „Gargždai“ apsukų nemažino – B.Griciūno ir J.Pipkinso metimai artino prie pergalės šeimininkus – 80:69. Liko 2 minutės, J.D.Muila bandė gelbėti savo ekipą, bet tašką padėjo B.Griciūno dėjimas – 84:71. Iki susitikimo pabaigos svečiai tik sušvelnino skirtumą, kad šeimininkai neįgytų tarpusavio pranašumo.

Abi komandos metė daug baudų metimų, bet juos realizavo prastokai: „Gargždai“ pataikė 19 iš 32 (57 proc.), „Nevėžis“ – 14 iš 32 (43 proc.).

„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 19, Benas Griciūnas 15 (9 atk. kam.), Deividas Gailius 14 (6 atk. kam.), Joshua Haginsas 11 (6 rez. perd., 6 kld.), Darylas Doualla 8.

„Nevėžis“: Trentas McLaughlinas 19 (4/8 trit.), Tony Perkinsas 13, Tyleris Petersonas 12, Justinas Ramanauskas 9.

