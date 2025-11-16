„Gargždai“ iškovojo pergalę prieš „Nevėžį“

Pirmajame LKL, kurią remia „Betsson“, rate „Nevėžis“ buvo laimėjęs kovą 94:87. Kol kas gargždiškiai pergales įsirašo tik namų rungtynėse.
Rungtynės prasidėjo lygiai. Tiesa, po geresnės atkarpos gargždiškiai įgijo apčiuopiamesnį pranašumą (17:10), kurį Paulius Petrilevičius ir Joshua Haginsas vertė dviženkliu – 24:11.
„Nevėžis“ po truputį naikino deficitą, o Tony Perkinsas rezultatą lygino – 27:27. Tam užteko mažiau nei pusės kėlinio. Vis dėlto „Gargždai“ neleido svečiams perimti iniciatyvos ir susigrąžino trapų pranašumą, su kuriuo iškeliavo į didžiąją pertrauką – 36:35.
Mačo epizodai:
Aikštės šeimininkai bandė sustiprinti savo pozicijas, bet Trentas McLaughlinas grąžino lygybę rungtynėms – 42:42. „Gargždai“ realizavo porą atakų (47:42), bet ir vėl pranašumo ilgam neišsaugojo – 49:50. Per tris ketvirčius nė viena ekipa nesusikrovė svaresnio pranašumo, tik Beno Griciūno taškai sukaupė „Gargždams“ trapią persvarą – 62:58.
T.Perkinsas rinko svarbius taškus kėdainiečiams (65:66), intrigą keldamas iki maksimalaus lygio. J.Haginsas taip pat turėjo atsaką, tuo tarpu D.Gailius realizavo baudų metimus, o „Gargždai“ apsukų nemažino – B.Griciūno ir J.Pipkinso metimai artino prie pergalės šeimininkus – 80:69. Liko 2 minutės, J.D.Muila bandė gelbėti savo ekipą, bet tašką padėjo B.Griciūno dėjimas – 84:71. Iki susitikimo pabaigos svečiai tik sušvelnino skirtumą, kad šeimininkai neįgytų tarpusavio pranašumo.
Abi komandos metė daug baudų metimų, bet juos realizavo prastokai: „Gargždai“ pataikė 19 iš 32 (57 proc.), „Nevėžis“ – 14 iš 32 (43 proc.).
„Gargždai“: Jalonas Pipkinsas 19, Benas Griciūnas 15 (9 atk. kam.), Deividas Gailius 14 (6 atk. kam.), Joshua Haginsas 11 (6 rez. perd., 6 kld.), Darylas Doualla 8.
„Nevėžis“: Trentas McLaughlinas 19 (4/8 trit.), Tony Perkinsas 13, Tyleris Petersonas 12, Justinas Ramanauskas 9.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!