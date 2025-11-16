„MotoGP“ sezono finalas: Marco Bezzecchi pergalė ir septynių pilotų pasitraukimas

M. Bezzecchi šiose lenktynėse sėkmingai startavo iš „pole“ pozicijos. Kurį laiką italą spaudė sprinto lenktynių laimėtojas ispanas Alexas Marquezas („Ducati“), bet vėliau pastarojo tempas stiprai krito. A. Marquezas prarado ne vieną poziciją ir galiausiai atvažiavo tik 6-as.
A. Marquezo problemomis pasinaudojo ir į antrą vietą pakilo ispanas Raulis Fernandezas („Aprilia“). Jis šią poziciją išlaikė iki finišo, nepaisant to, kad vos prieš savaitę Portugalijoje patyrė incidentą ir turėjo praleisti 21-ojo etapo lenktynes.
Paskutinę vietą ant podiumo užėmė italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“).
Incidentai sekmadienį prasidėjo dar prieš lenktynių startą. Italas Franco Morbidelli, važiuodamas į savo starto poziciją, rėžėsi į Aleixą Espargaro. Pastarasis, net ir praradęs kelias motociklo dalis, į startą pajudėjo, bet finišo galiausiai nepasiekė. F. Morbidelli į trasą trumpam buvo grįžęs ant atsarginio motociklo, bet dėl incidento metu patirtos rankos traumos netrukus baigė pasirodymą.
